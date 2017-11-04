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محمد بن زايد : الإمارات بقيادة خليفة قطعت أشواطاً متقدمة في بناء الصناعات العسكرية

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شبوه برس - متابعات - ابوظبي
السبت 04 نوفمبر 2017 10:19 مساءً

 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قطعت أشواطا متقدمة في بناء قاعدة متينة للصناعات العسكرية والدفاعية بأيدي وطنية نفخر بها وبصناعتنا.

 

وهنأ سموه - في تغريدات على حساب سموه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم - مجلس التوازن الاقتصادي بمناسبة يوبيله الفضي ومرور 25 عاما على تأسيسه ..وقال "إن مجلس التوازن الاقتصادي قاد مسيرة الصناعات الدفاعية في الدولة حيث اعتمد في تطويرها على التكنولوجيا المتقدمة بحيث اصبحت رافدا حيويا للاقتصاد الوطني".

 وأشار سموه الى أن منهجية تأهيل الكوادر وبناء القدرات الذاتية وتطوير المنتجات في "توازن" ومؤسساتنا الوطنية الأخرى كانت عوامل أساسية لتعزيز المكانة التنافسية عالميا.

 

 وكان مجلس التوازن الاقتصادي قد نظم مؤخرا احتفالا بمناسبة يوبيله الفضي ومرور 25 عاما على تأسيسه في دولة الإمارات .

 

وأعلن مجلس التوازن الاقتصادي أنه تمكن على مدار 25 عاما من تأسيس نحو 90 شركة وكيانا استثماريا في أكثر من 11 قطاع من مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية ، وهذه الشركات تقوم بدور حيوي ومهم في دعم أداء الاقتصاد الوطني لدولة الامارات .

 

ويساهم مجلس التوازن الاقتصادي بشكل فعال في الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 وتعزيز التوجهات نحو نقل التكنولوجيا الجديدة وتطوير البنية التحتية الصناعية وبناء وتأهيل الكفاءات الوطنية وتشجيع وتحفيز البحث والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية تجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة نحو إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومتسلحة بالعلم والمعرفة لمواجهة تحديات المستقبل.

 

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