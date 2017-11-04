السعودية : اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة أبها، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وأوضح بيان لقوات التحالف العربي أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت الساعة 6:10 من صباح اليوم صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة أبها، ثم بادرت قوات التحالف بتدمير منصة إطلاق الصاروخ".

ويأتي ذلك بعد أن اعترضت المنظومة المضادة للصواريخ صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على منطقة صافر النفطية في محافظة مأرب، الشهر الماضي.

وأطلق المتمردون أيضا خلال يونيو الماضي صاروخا باليستيا على معسكر تابع للجيش اليمني والقوات الشرعية في محافظة الجوف، شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وسيطر المتمردون الحوثيون على منظومة الصواريخ الباليستية التابعة للجيش اليمني، عقب اجتياحهم لمدن يمنية قبل أكثر من عامين، وأطلقوا عددا منها باتجاه معسكرات تابعة للقوات الشرعية، وكذلك الأراضي السعودية.

*- سكاي نيوز

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