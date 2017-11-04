مطالبات بمحاكمة أطراف الحرب وفاسدي اليمن

مع استمرار الحرب وانشغال بعض (مسؤولي الرئاسة و حكومتها الشرعية و"الحوثي/ صالح" وحكومة الانقلابيين) في نهب مقدرات الدولة وبشكل مذهل في الأشهر الأخيرة بدأت اصوات تتعالى في الجنوب والشمال تطالب بمحاكمة دولية لمقاضاة كل مسؤول حكومي أو سياسي يمني تلطخت يداه بالدماء او بفساد ونهب الأموال العامة أو الخاصة... بل أن هناك نشطاء في عدن يقومون الان بتجميع ملفات مع هيئات ومنظمات دولية للعمل باتجاه إنشاء محكمة دولية للجرائم التي ارتكبت بحق مدنيين استهدفوا عشوائياً خلال اجتياح قوات (الحوثي صالح) عدن في العام 2015 حيث وصل الامر الى قصف منازل المدنيين العزل عشوائياً بالدبابات وأستخدم القناصه لقتل اطفال خرجوا من بيوتهم بحثاً عن الماء والطعام او لقتل

مدنيين ظهروا من شرفات او نوافذ منازلهم في 2015 م.

*- الأيام

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