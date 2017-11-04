منذ
مطالبات بمحاكمة أطراف الحرب وفاسدي اليمن
  مع استمرار الحرب وانشغال بعض (مسؤولي الرئاسة و حكومتها الشرعية و"الحوثي/ صالح" وحكومة الانقلابيين) في نهب مقدرات الدولة وبشكل مذهل في الأشهر الأخيرة بدأت اصوات تتعالى في الجنوب والشمال تطالب بمحاكمة دولية لمقاضاة كل مسؤول حكومي أو سياسي يمني تلطخت يداه بالدماء او بفساد
منذ 9 دقائق
القضية الجنوبية هل تكون ضحية لقصور السياسي الجنوبي؟!!
  المعروف في تاريخ كل الصراعات الدولية حتى البسيطة منها ان السياسي لا يقدم التنازلات الكبرى قبل الجلوس على طاولة  المفاوضات.. والسياسي الجنوبي وحده ابتدع طريقة خاصة ومعكوسة هي تقديم التنازلات الكبيرة حتى قبل ان يعترف الطرف الاخر باي حقوق لك ناهيك عن قبل بدء
منذ 27 دقيقه
شركاء حرب 1994 يريدون إفشال التحالف وإعادة الجنوب إلى صنعاء
  بعد انتصار الجنوبيين والتحالف في حرب 2015 ، يريد شركاء حرب 1994 تقويض الجنوب وإعادته إلى صنعاء ، ويريدوا إفشال تحالف السعودية والإمارات معا .. يريدوا جرنا الى صراع مناطقي وفشلوا.. مولوا صحفا ومواقع لإشعال الفتنة وفشلوا .. مازالوا يحاولون التلاعب بالخدمات وتهريب الوقود واغراق
منذ 32 دقيقه
إستحالة عودة بن دغر إلى عدن لرفض وزرائه العودة معه
  قالت مصادر مطلعة إنه كان من المتوقع وصول رئيس حكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة عدن يوم امس الجمعة. وذكرت المصادر إن عودة بن دغر إلى عدن تعذرت بسبب رفض عدد من الوزراء العودة الى العاصمة عدن .   وأضافت المصادر انه وفقا للمعطيات التي تدور في الرياض فربما قد لا
منذ 39 دقيقه
عدن في منزل الشاب محسن خالد الخليفي
  رزق الشاب المتألق في فضاء الابداع المرئي ” محسن خالد الخليفي” بمولودته الاولى التي أسماها “عدن” فزفت التهاني وارسلت باقات الورود ونسجت الكلمات من قبل الأحبة والأصحاب فرحا وابتهاجا بعدن التي نورت أجمل المدن ” عدن” التهنئة نزفها للجد “خالد محسن
الرئيسية اخبار المحافظات مطالبات بمحاكمة أطراف الحرب وفاسدي اليمن
اخبار المحافظات

مطالبات بمحاكمة أطراف الحرب وفاسدي اليمن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 04 نوفمبر 2017 05:08 مساءً

 

مع استمرار الحرب وانشغال بعض (مسؤولي الرئاسة و حكومتها الشرعية و"الحوثي/ صالح" وحكومة الانقلابيين) في نهب مقدرات الدولة وبشكل مذهل في الأشهر الأخيرة بدأت اصوات تتعالى في الجنوب والشمال تطالب بمحاكمة دولية لمقاضاة كل مسؤول حكومي أو سياسي يمني تلطخت يداه بالدماء او بفساد ونهب الأموال العامة أو الخاصة... بل أن هناك نشطاء في عدن يقومون الان بتجميع ملفات مع هيئات ومنظمات دولية للعمل باتجاه إنشاء محكمة دولية للجرائم التي ارتكبت بحق مدنيين استهدفوا عشوائياً خلال اجتياح قوات (الحوثي صالح) عدن في العام 2015 حيث وصل الامر الى قصف منازل المدنيين العزل عشوائياً بالدبابات وأستخدم القناصه لقتل اطفال خرجوا من بيوتهم بحثاً عن الماء والطعام او لقتل

 

مدنيين ظهروا من شرفات او نوافذ منازلهم في 2015 م.

 

 

*- الأيام

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة