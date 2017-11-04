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السبت 04 نوفمبر 2017 04:40 مساءً

شركاء حرب 1994 يريدون إفشال التحالف وإعادة الجنوب إلى صنعاء

لطفي شطارة
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بعد انتصار الجنوبيين والتحالف في حرب 2015 ، يريد شركاء حرب 1994 تقويض الجنوب وإعادته إلى صنعاء ، ويريدوا إفشال تحالف السعودية والإمارات معا .. يريدوا جرنا الى صراع مناطقي وفشلوا.. مولوا صحفا ومواقع لإشعال الفتنة وفشلوا .. مازالوا يحاولون التلاعب بالخدمات وتهريب الوقود واغراق عدن بالفوضى وانهيار للعملة.. يحاولون تقويض الأمن بعصابات مسلحة ، وعندما تصطادهم الأباتشي من الجو ورجال الحزام الأمني وأبو اليمامة من الأرض يصرخون ضد التحالف .. لن يهدأ الجنوب ولا عدن وعصابة حرب 1994 الا بمزيد من اللحمة بين الجنوبيين  اولا  ، ودعم التحالف  والوقوف الى جانبه ثانيا ، وتعظيم سلام للاباتشي على حزمها وحسمها ووقوفها  في وجه للبلاطجة الجدد ثالثا  .. بعد اليوم صعلكة ماشي ، والا باتقلع لكم الأباتشي.

*- لطفي شطارة

 

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