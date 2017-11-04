شركاء حرب 1994 يريدون إفشال التحالف وإعادة الجنوب إلى صنعاء

بعد انتصار الجنوبيين والتحالف في حرب 2015 ، يريد شركاء حرب 1994 تقويض الجنوب وإعادته إلى صنعاء ، ويريدوا إفشال تحالف السعودية والإمارات معا .. يريدوا جرنا الى صراع مناطقي وفشلوا.. مولوا صحفا ومواقع لإشعال الفتنة وفشلوا .. مازالوا يحاولون التلاعب بالخدمات وتهريب الوقود واغراق عدن بالفوضى وانهيار للعملة.. يحاولون تقويض الأمن بعصابات مسلحة ، وعندما تصطادهم الأباتشي من الجو ورجال الحزام الأمني وأبو اليمامة من الأرض يصرخون ضد التحالف .. لن يهدأ الجنوب ولا عدن وعصابة حرب 1994 الا بمزيد من اللحمة بين الجنوبيين اولا ، ودعم التحالف والوقوف الى جانبه ثانيا ، وتعظيم سلام للاباتشي على حزمها وحسمها ووقوفها في وجه للبلاطجة الجدد ثالثا .. بعد اليوم صعلكة ماشي ، والا باتقلع لكم الأباتشي.

*- لطفي شطارة

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