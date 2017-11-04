إستحالة عودة بن دغر إلى عدن لرفض وزرائه العودة معه

قالت مصادر مطلعة إنه كان من المتوقع وصول رئيس حكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة عدن يوم امس الجمعة.

وذكرت المصادر إن عودة بن دغر إلى عدن تعذرت بسبب رفض عدد من الوزراء العودة الى العاصمة عدن .

وأضافت المصادر انه وفقا للمعطيات التي تدور في الرياض فربما قد لا يعود بن دغر إلى عدن نهائيا.

هذا وكان بن دغر الذي اتهمه محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي بسحب 5 مليار ريال من خزينة وموازنة عدن، قد غادر إلى الرياض قبل أسبوعين.

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