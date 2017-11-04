مجموعة من شباب قبائل نوح يلتقون الرئيس الزبيدي في مقر إقامته بالمكلا

ضمن اللقاءات والزيارات التي تقوم بها القطاعات الشبابية والشخصيات والتكتلات الحضرمية لمقر إقامة قيادات المجلس الانتقالي بالمكلا ، إلتقت مجموعة من شباب قبائل نوح نوح برئيس الانتقالي الجنوبي اللواء / عيدروس قاسم الزبيدي ، في محل إقامته بفندق رمادا بمدينة المكلا .

خلال زيارتهم عبر الرئيس الزبيدي ، عن شكره لشباب نوح على هذه الزياره التي تعبر عن وقوف شباب حضرموت إلى جانب المجلس الانتقالي الممثل لشعب الجنوب قاطبة من باب المندب إلى المهرة.

وعقب زيارتهم أعلنوا وقوفهم إلى جانب المجلس الانتقالي وقياداته الحكيمه برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي .

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