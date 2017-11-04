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السكرتير الصحفي لـ ‘‘بن دغر‘‘ يقر بتسليم الحكومة (20) مليار لسلطات الحوثي

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 04 نوفمبر 2017 04:08 مساءً

 

أقر غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس حكومة الشرعية احمد بن دغر ،في حوار متلفز مع قناة عدن سكاي بثته قبل قليل، بإرسال حكومته20مليار ريال كمرتبات لموظفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصرف "200" مليار كميزاتية مرتبات لـ"5" أشهر للجيش والأمن .

وأنكر الشريف تسلم الحكومة "400" مليار من الأموال المطبوعة بروسيا،مكتفيا بالاقرار بتسلم 250مليار ريال فقط من تلك الاموال وذلك خلافا لإعلان البنك المركزي اليمني، في وقت سابق، بطباعة 620مليار ريال ووصول أكثر من 400مليار منها إلى البنك المركزي التابع لحكومة الشرعية بعدن.وفي حين زعم أن لدى حكومته وثائق إثبات بصرف ال 700مليار في مشاريع خدمية تتعلق بمحطات كهرباء ومرتبات وخدمات.

وزعم الشريف- بكل جرأة ووقاحة، وخلاقا لتأكيدات محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني في أكثر من مناسبة- بقيام حكومته بمنح 20%من عوائد ثروات النفط بحضرموت للسلطة المحلية بالمحافظة بناءاً على توجيهات فخامته.

 

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