شيخ الأزهر الشخصية الإسلامية الأكثر تأثيرا في العالم

تصدر فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قائمة الشخصيات المسلمة الأكثر تأثيرا في العالم وذلك للعام الثاني على التوالي في الاستطلاع السنوي الذي يجريه المركز الإسلامي الملكي للدراسات الإستراتيجية بالعاصمة الأردنية “عمان” حول أكثر 500 شخصية مسلمة تأثيرا في العالم.

واشار المركز الملكي الاردني في بيان له وزعه المركز الاعلامي للازهر بالقاهرة الى أن الإمام الأكبر يمتد تأثيره العلمي إلى جميع المسلمين في العالم من خلال تقلده مشيخة الأزهر الشريف لافتا إلى دفاع الإمام الأكبر عن التراث الإسلامي وتأكيده على أهمية تعليم هذا التراث لطلاب العلم بالأزهر الذين يعتبرهم بمثابة سفراء للإسلام في العالم.

وأوضح المركز أن الإمام الأكبر قام بدور بارز في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي حيث نظم العديد من المبادرات والمؤتمرات في هذا الشأن كما قبل دعوة من البابا فرانسيس لزيارة الفاتيكان في مايو من العام 2016 في أول زيارة لشيخ للأزهر.

ولفت المركز إلى أن الإمام الأكبر يقود منظومة التعليم الأزهري التي تضم أكثر من مليوني طالب في مختلف المراحل التعليمية من بينهم أكثر من 300 ألف طالب يدرسون في جامعة الأزهر التي تعد ثاني أقدم جامعة في العالم حيث تعمل منذ عام 975م وتمثل مركزا لتعليم الإسلام السني في العالم وقد ارتفع عدد كليات الجامعة من ثلاث كليات في عام 1905 إلى 72 كلية في الوقت الحالي فضلا عن ما يقرب من 2 مليون طالب يدرسون بالمعاهد الأزهرية.

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