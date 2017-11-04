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السبت 04 نوفمبر 2017 04:04 مساءً

يتيمة الجنوب عدن

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كل محافظة من محافظات الجنوب بل وكل مديرية وكل مركز يستطيع أخذ ماهو له بالقانون او بالقبيلة او بالقوة الا عدن

 

*اتدرون لماذا

لأنها يتيمة لا ولي لها ينصفها ولا مجير لها يجيرها ولا مغير يغير عليها لذلك تجد فيها من يظلمها ويستبيحها جهارآ نهارآ بلا رقيب عليه ولا حسيب

 

الى متى ياعدن

الى متى يارجالها الأشاوس الذين أخذوها من انياب الحوثعفاشية واوقفوا المد الفارسي الزيدي وقطعوا يد أيران فيها الى متى صمتكم والى متى سباتكم والى متى تجاهلكم والى متى لامبالاتكم

 

ايعقل أن تنتصروا على العدو ثم تنهزموا أمام عصابات الشرعية ومرتزقتها فسلمتموها عدن على طبق من ذهب ولم تقضبوا ثمنها إن كان لها ثمن عندكم...

 

ياشباب عدن آن الاوان أن تقولوا لا لن نترك عدن ميدان صراع وساحة معركة لتصفية حسابات ...

 

هل تلمكون تلك الشجاعة والبسالة والجرأة التي واجهتم بها جحافل الزيود وعبيدهم من الزنابيل

 

يقينآ تملكونها فاصموا بها آذان من يتجاهل وجودكم ويتغطرس تحت مظلة مليشيات المافيا وحكومة الفساد واستعيدوا نصركم الذي سلبوه منكم ليتاجروا به

 

جندي عدن

 

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