منذ
الأمن الجنوبي في لحج يلقي القبض على المسؤلان الماليان في تنظيم القاعدة بلحج ...
  القت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب بلحج  وباشراف مباشرة من قيادة الامن صالح السيد على  المسؤل المالي لتنظيم داعش وقيادي اخر ومعهم اربعة عناصر مشبوهه في لحج  ... وقال مصدر امني مشارك في العملية ان المداهمة تمت بعد تحري ورصد لمدة طويلة حتى نجحت عصر اليوم الجمعة في
منذ 4 دقائق
اجتماع بمقر قيادة التحالف العربي بعدن بالقياده الأمنية والعسكرية
  اجتمع يوم أمس القاده العسكريين والامنيين بالقيادة الاماراتيه بمقر قيادة التحالف العربي بعدن   وفي الاجتماع تم مناقشة الاحداث المؤسفه من الاحتكار وتهريب الوقود وبيعها بالسوق السوداء والتلاعب بصرف العمله واستهداف الكوادر الدينيه والعسكريه من قبل العناصر المليئه
منذ 6 دقائق
التاجر الحضرمي الشاعر ‘‘ حسين أبوبكر المحضار‘‘
  كحضرمي أصيل يجري حب التجارة في عروقه مجرى الدم شاع بصورة لافتة في شعر الشاعر الكبير حسين المحضار توظيف الألفاظ والعبارات الدالة على مهنة التجارة والبيع والشراء للتعبير عن علاقته بالحب والمحبوب ... ومن ذلك قوله : إن حبك تولّى فوادي         فاملكه مني بأبخس
منذ 9 دقائق
أطفال تعز لا بواكي عليهم !!!
  للأسف رغم كم القنوات والمواقع الالكترونية والأتباع في صفحات التواصل الاجتماعي إلا أن الإخوان المسلمين ( الإصلاح ) يركزون ليلا ونهارا على تحركات الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي والإمارات ويهملون بكل وضوح أطفال تعز ونساءها والذي يموتون يوميا إما بقصف الحوثيين وعفاش أو
منذ 27 دقيقه
التسوية السياسية ستجعل من الشرعية ‘‘رماد هندوسي‘‘
   الحديث عن اي تسوية سياسية في اليمن الآن قبل الحل العسكري هو اعتراف ضمني ( بالانقلاب ) وكل ماترتب عليه كأمر واقع .. مما يعني ان عودة الشرعية الى صنعاء اصبحت مثل رماد هندوسي في قارورة ينتظر ان يذروه في يوم اغبر .   سيجد الرئيس هادي صيغة ما للعودة الى المشهد من (موقعه
الرئيسية اخبار المحافظات الأمن الجنوبي في لحج يلقي القبض على المسؤلان الماليان في تنظيم القاعدة بلحج ...
اخبار المحافظات

الأمن الجنوبي في لحج يلقي القبض على المسؤلان الماليان في تنظيم القاعدة بلحج ...

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - الحوطة لحج
السبت 04 نوفمبر 2017 08:23 صباحاً

 

القت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب بلحج  وباشراف مباشرة من قيادة الامن صالح السيد على  المسؤل المالي لتنظيم داعش وقيادي اخر ومعهم اربعة عناصر مشبوهه في لحج  ...

وقال مصدر امني مشارك في العملية ان المداهمة تمت بعد تحري ورصد لمدة طويلة حتى نجحت عصر اليوم الجمعة في منطقتي المجحفة والحمراء احد ضواحي الحوطة ..

 

واضاف المصدر بان  القياديان في التنظيم"  رشاد حمادي  المسؤل المالي الثاني للتنظيم بولاية لحج حسب التوصيف بالاضافة الى القيادي البارز "  عبدالله احمد هادي " المكلف كمسؤل مالي الاول للتنظيم بولاية لحج حسب وصفهم , تم القاء القبض عليهم يوم الجمعة بعد عملية تعقب ورصد استمرت أكثر من ثلاثه اشهر حيث تمت المداهمة  في مزرعة الدواجن الخاصه بالمطلوب الامني رقم 1 في لحج .. بالاظافة اى مشتهين اخرين منهم علوي حسين البان..

 

ويحقق جهاز مكافحة الارهاب بامن لحج  انتصارات كبيرة متوالية على الارهاب والقاعدة في لحج تحت قيادة العميد ركن صالح السيد مدير الامن وقيادة الجهاز وافراده ...

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة