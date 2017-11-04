الأمن الجنوبي في لحج يلقي القبض على المسؤلان الماليان في تنظيم القاعدة بلحج ...

القت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب بلحج وباشراف مباشرة من قيادة الامن صالح السيد على المسؤل المالي لتنظيم داعش وقيادي اخر ومعهم اربعة عناصر مشبوهه في لحج ...

وقال مصدر امني مشارك في العملية ان المداهمة تمت بعد تحري ورصد لمدة طويلة حتى نجحت عصر اليوم الجمعة في منطقتي المجحفة والحمراء احد ضواحي الحوطة ..

واضاف المصدر بان القياديان في التنظيم" رشاد حمادي المسؤل المالي الثاني للتنظيم بولاية لحج حسب التوصيف بالاضافة الى القيادي البارز " عبدالله احمد هادي " المكلف كمسؤل مالي الاول للتنظيم بولاية لحج حسب وصفهم , تم القاء القبض عليهم يوم الجمعة بعد عملية تعقب ورصد استمرت أكثر من ثلاثه اشهر حيث تمت المداهمة في مزرعة الدواجن الخاصه بالمطلوب الامني رقم 1 في لحج .. بالاظافة اى مشتهين اخرين منهم علوي حسين البان..

ويحقق جهاز مكافحة الارهاب بامن لحج انتصارات كبيرة متوالية على الارهاب والقاعدة في لحج تحت قيادة العميد ركن صالح السيد مدير الامن وقيادة الجهاز وافراده ...

اتبعنا على فيسبوك