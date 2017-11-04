اجتماع بمقر قيادة التحالف العربي بعدن بالقياده الأمنية والعسكرية
اجتمع يوم أمس القاده العسكريين والامنيين بالقيادة الاماراتيه بمقر قيادة التحالف العربي بعدن وفي الاجتماع تم مناقشة الاحداث المؤسفه من الاحتكار وتهريب الوقود وبيعها بالسوق السوداء والتلاعب بصرف العمله واستهداف الكوادر الدينيه والعسكريه من قبل العناصر المليئه بالافكار المنحرفه الارهابيه الدخيله على هذا الدين الحنيف السمح مما ادى الى تفاقم معاناة المواطنيين وزعزعت الامن والاستقرار
وتعهدت القياده العسكرية والامنيه بالتصدي لكل من تسول له نفسه المساس والعبث باالأمن وإلاستقرار والتلاعب بمقدارات ومصالح الوطن والمواطن البسيط
وسيظل الحزام الامني صمام امان مع الاجهزه الامنية.
حضر اللقاء كلا من :
نائب رئيس الاركان اللواء صالح الزنداني
وقائد المنطقه الرابعه اللواء فضل حسن
ومدير أمن محافظة عدن اللواء شلال علي شايع
ومديرعمليات الاسناد والدعم العقيد محمود سالم
وقائد الحزام الامني م/عدن وضاح عمر
وبعض القيادات العسكريه
وفي ختام هذا اللقاء ثمنت القياده العسكريه الحاضرين جهود الامارات في دعم الجهات الامنيه والعسكريه لاستتاب الامن والاستقرار في ربوع الوطن