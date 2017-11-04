الأمن الجنوبي في لحج يلقي القبض على المسؤلان الماليان في تنظيم القاعدة بلحج ... القت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب بلحج وباشراف مباشرة من قيادة الامن صالح السيد على المسؤل المالي لتنظيم داعش وقيادي اخر ومعهم اربعة عناصر مشبوهه في لحج ... وقال مصدر امني مشارك في العملية ان المداهمة تمت بعد تحري ورصد لمدة طويلة حتى نجحت عصر اليوم الجمعة في

اجتماع بمقر قيادة التحالف العربي بعدن بالقياده الأمنية والعسكرية اجتمع يوم أمس القاده العسكريين والامنيين بالقيادة الاماراتيه بمقر قيادة التحالف العربي بعدن وفي الاجتماع تم مناقشة الاحداث المؤسفه من الاحتكار وتهريب الوقود وبيعها بالسوق السوداء والتلاعب بصرف العمله واستهداف الكوادر الدينيه والعسكريه من قبل العناصر المليئه

التاجر الحضرمي الشاعر ‘‘ حسين أبوبكر المحضار‘‘ كحضرمي أصيل يجري حب التجارة في عروقه مجرى الدم شاع بصورة لافتة في شعر الشاعر الكبير حسين المحضار توظيف الألفاظ والعبارات الدالة على مهنة التجارة والبيع والشراء للتعبير عن علاقته بالحب والمحبوب ... ومن ذلك قوله : إن حبك تولّى فوادي فاملكه مني بأبخس

أطفال تعز لا بواكي عليهم !!! للأسف رغم كم القنوات والمواقع الالكترونية والأتباع في صفحات التواصل الاجتماعي إلا أن الإخوان المسلمين ( الإصلاح ) يركزون ليلا ونهارا على تحركات الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي والإمارات ويهملون بكل وضوح أطفال تعز ونساءها والذي يموتون يوميا إما بقصف الحوثيين وعفاش أو