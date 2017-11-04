منذ
الأمن الجنوبي في لحج يلقي القبض على المسؤلان الماليان في تنظيم القاعدة بلحج ...
  القت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب بلحج  وباشراف مباشرة من قيادة الامن صالح السيد على  المسؤل المالي لتنظيم داعش وقيادي اخر ومعهم اربعة عناصر مشبوهه في لحج  ... وقال مصدر امني مشارك في العملية ان المداهمة تمت بعد تحري ورصد لمدة طويلة حتى نجحت عصر اليوم الجمعة في
منذ 4 دقائق
اجتماع بمقر قيادة التحالف العربي بعدن بالقياده الأمنية والعسكرية
  اجتمع يوم أمس القاده العسكريين والامنيين بالقيادة الاماراتيه بمقر قيادة التحالف العربي بعدن   وفي الاجتماع تم مناقشة الاحداث المؤسفه من الاحتكار وتهريب الوقود وبيعها بالسوق السوداء والتلاعب بصرف العمله واستهداف الكوادر الدينيه والعسكريه من قبل العناصر المليئه
منذ 6 دقائق
التاجر الحضرمي الشاعر ‘‘ حسين أبوبكر المحضار‘‘
  كحضرمي أصيل يجري حب التجارة في عروقه مجرى الدم شاع بصورة لافتة في شعر الشاعر الكبير حسين المحضار توظيف الألفاظ والعبارات الدالة على مهنة التجارة والبيع والشراء للتعبير عن علاقته بالحب والمحبوب ... ومن ذلك قوله : إن حبك تولّى فوادي         فاملكه مني بأبخس
منذ 9 دقائق
أطفال تعز لا بواكي عليهم !!!
  للأسف رغم كم القنوات والمواقع الالكترونية والأتباع في صفحات التواصل الاجتماعي إلا أن الإخوان المسلمين ( الإصلاح ) يركزون ليلا ونهارا على تحركات الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي والإمارات ويهملون بكل وضوح أطفال تعز ونساءها والذي يموتون يوميا إما بقصف الحوثيين وعفاش أو
منذ 27 دقيقه
التسوية السياسية ستجعل من الشرعية ‘‘رماد هندوسي‘‘
   الحديث عن اي تسوية سياسية في اليمن الآن قبل الحل العسكري هو اعتراف ضمني ( بالانقلاب ) وكل ماترتب عليه كأمر واقع .. مما يعني ان عودة الشرعية الى صنعاء اصبحت مثل رماد هندوسي في قارورة ينتظر ان يذروه في يوم اغبر .   سيجد الرئيس هادي صيغة ما للعودة الى المشهد من (موقعه
الرئيسية اخبار المحافظات التاجر الحضرمي الشاعر ‘‘ حسين أبوبكر المحضار‘‘
اخبار المحافظات

التاجر الحضرمي الشاعر ‘‘ حسين أبوبكر المحضار‘‘

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - جعار أبين
السبت 04 نوفمبر 2017 08:17 صباحاً

 

كحضرمي أصيل يجري حب التجارة في عروقه مجرى الدم شاع بصورة لافتة في شعر الشاعر الكبير حسين المحضار توظيف الألفاظ والعبارات الدالة على مهنة التجارة والبيع والشراء للتعبير عن علاقته بالحب والمحبوب ...

ومن ذلك قوله :

إن حبك تولّى فوادي

        فاملكه مني بأبخس ثمن

والعيون الكحيله تنادي

           نحن الدلل

نوب جردان .. يلقي عسل

 

وكذلك :

ضيّعت لولي ومرجاني

    وامليت بالفالصو المغشوش دكاني

وإيش الحصيلة؟

من بيعة الرخص غير انا با قفّل الدكان

 

وقوله :

من عز نفسه

    الهون والذل ما مسّه

في كل جلسة

 يأخد ويعطي ويدفع كيش

ساير زمانك بشيش بشيش

 

وقوله أيضا  :

كان ما كـان

أمّا اليوم بَقْعَةْ خالية

في كل دكـــــان

تتوفر بضاعة غالية

والسوق متحسِّنْ مع كل من بيدّه قرش حنّان

كـل من يريـد الزين لا يسأل عن الأثمان

 

من شغل تايوان

ما صفّيت خمسة في المية

أشكــال والــوان

لكـن ما لبـوهم تالية

خذْ لك من المثمِنْ

ولا تأخذ رخيص الدهر تهتان

كل من يريد الزين لا يسأل عن الأثمان

 

غير أن أجمل ما وجدته له في هذا الصدد قوله في أغنيته ( أهل السّبب في حبيبي قالو إيش ؟ ) :

قالوا إنه با يبيعك على قل الثمن

صَبْر أو تقسيط أو كيش

ففي شطر قصير اختزل المحضار كافة أنواع عمليات البيع والشراء بين الناس ... 

صبر بمعنى دين الى أجل غير محدّد

وتقسيط بمعنى دين يتم استرداده على دفعات وفقا لمواعيد دفع محددة  .

وكيش بمعنى الدفع فورا يدا بيد  .

 

وهنا تظهر الخبرة التجارية عند الشاعر المحضار كحضرمي أصيل .

الله يرحمك يا سيّد حسين

 

*- محمد ناصر العولقي – كاتب وأديب

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة