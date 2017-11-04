أطفال تعز لا بواكي عليهم !!!

للأسف رغم كم القنوات والمواقع الالكترونية والأتباع في صفحات التواصل الاجتماعي إلا أن الإخوان المسلمين ( الإصلاح ) يركزون ليلا ونهارا على تحركات الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي والإمارات ويهملون بكل وضوح أطفال تعز ونساءها والذي يموتون يوميا إما بقصف الحوثيين وعفاش أو بصراعات أبناء المدينة وعلى رأسهم المفصع غزوان !!!

متى يستوعب هؤلاء الحمقى أنهم يعينون عدوهم الأول والأخير على قتل المدينة المسالمة تعز وأهلها ؟!!!

متى يعرفون أن عدن والجنوب لأهلها ولن تتغير المعادلة بتهريجاتهم الإعلامية ومغالطاتهم السياسية ؟!!!

تعز وأهلها الأبرياء يقتلون بين الحين والآخر وبشكل يدمي القلوب ومناف للإنسانية وهؤلاء مازالوا عند نقطة الجنوب وحلم استعادته !!!

لعن الله كل من شارك في قتل الأبرياء ولو بالصمت عن جرائمه .

*- أسامة عدنان إعلامي

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