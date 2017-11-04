منذ
الأمن الجنوبي في لحج يلقي القبض على المسؤلان الماليان في تنظيم القاعدة بلحج ...
  القت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب بلحج  وباشراف مباشرة من قيادة الامن صالح السيد على  المسؤل المالي لتنظيم داعش وقيادي اخر ومعهم اربعة عناصر مشبوهه في لحج  ... وقال مصدر امني مشارك في العملية ان المداهمة تمت بعد تحري ورصد لمدة طويلة حتى نجحت عصر اليوم الجمعة في
منذ 4 دقائق
اجتماع بمقر قيادة التحالف العربي بعدن بالقياده الأمنية والعسكرية
  اجتمع يوم أمس القاده العسكريين والامنيين بالقيادة الاماراتيه بمقر قيادة التحالف العربي بعدن   وفي الاجتماع تم مناقشة الاحداث المؤسفه من الاحتكار وتهريب الوقود وبيعها بالسوق السوداء والتلاعب بصرف العمله واستهداف الكوادر الدينيه والعسكريه من قبل العناصر المليئه
منذ 6 دقائق
التاجر الحضرمي الشاعر ‘‘ حسين أبوبكر المحضار‘‘
  كحضرمي أصيل يجري حب التجارة في عروقه مجرى الدم شاع بصورة لافتة في شعر الشاعر الكبير حسين المحضار توظيف الألفاظ والعبارات الدالة على مهنة التجارة والبيع والشراء للتعبير عن علاقته بالحب والمحبوب ... ومن ذلك قوله : إن حبك تولّى فوادي         فاملكه مني بأبخس
منذ 9 دقائق
أطفال تعز لا بواكي عليهم !!!
  للأسف رغم كم القنوات والمواقع الالكترونية والأتباع في صفحات التواصل الاجتماعي إلا أن الإخوان المسلمين ( الإصلاح ) يركزون ليلا ونهارا على تحركات الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي والإمارات ويهملون بكل وضوح أطفال تعز ونساءها والذي يموتون يوميا إما بقصف الحوثيين وعفاش أو
منذ 28 دقيقه
التسوية السياسية ستجعل من الشرعية ‘‘رماد هندوسي‘‘
   الحديث عن اي تسوية سياسية في اليمن الآن قبل الحل العسكري هو اعتراف ضمني ( بالانقلاب ) وكل ماترتب عليه كأمر واقع .. مما يعني ان عودة الشرعية الى صنعاء اصبحت مثل رماد هندوسي في قارورة ينتظر ان يذروه في يوم اغبر .   سيجد الرئيس هادي صيغة ما للعودة الى المشهد من (موقعه
الرئيسية مقالات التسوية السياسية ستجعل من الشرعية ‘‘رماد هندوسي‘‘
مقالات
السبت 04 نوفمبر 2017 07:56 صباحاً

التسوية السياسية ستجعل من الشرعية ‘‘رماد هندوسي‘‘

شهاب الحامد
مقالات أخرى للكاتب
وش حول الشرعية من أبين وش حول أبين من الشرعية ؟!..
#عن_مبنى_محافظة_عدن :
حرام على الزبيدي وحلال على المفلحي
كُلّكم خطأ بدوني وكُلّي صَح بدونكم
المقاومة الجنوبية بوصفها قوالب مليشاوية
نعم للتحرير والاستقلال ثمنا للتضحيات وتتويجا للنصر
محاكاة داعش .. في أحور
تعيين علي محسن ليس ضد الجنوب!
ياخشبة نودي نودي ... سلمي على أصحاب المهرجان !!

 

 الحديث عن اي تسوية سياسية في اليمن الآن قبل الحل العسكري هو اعتراف ضمني ( بالانقلاب ) وكل ماترتب عليه كأمر واقع ..

مما يعني ان عودة الشرعية الى صنعاء اصبحت مثل رماد هندوسي في قارورة ينتظر ان يذروه في يوم اغبر .

 

سيجد الرئيس هادي صيغة ما للعودة الى المشهد من (موقعه كرئيس) نظير مايقدمة لانفاذ إستقلال دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة .

 

الخلاصة؛

- الانقلابيون انفع لاستقلال الجنوب من عودة الشرعية الى صنعاء ، لان هذا سيسرّع بتقارب كل الفعاليات الجنوبية والالتفاف حول مشروع الدولة الجديدة كأمر واقع ، ويستفز القرار السياسي الرئاسي لصالح الجنوب في هذه المرحلة .

-ضمان عدم الاعتداء على دول الجوار وتأمين حدودها يضمن عدم الاعتداء على الجنوب في المستقبل بالضرورة.

-الاصلاح هو الخاسر الاكبر في الجنوب، وهذا سيعجل بارتمائه في صنعاء نكاية بالجنوب .

- الاسراع في عملية اعادة الاعمار في صنعاء من قبل التحالف لزيادة الثقة بالحليف الجديد ، وضمان عدم تفرده بكل شي وذلك باشراك كل الفرقاء في العملية السياسية بما فيهم الاصلاح .

 

شهاب الحامد

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال