التسوية السياسية ستجعل من الشرعية ‘‘رماد هندوسي‘‘

الحديث عن اي تسوية سياسية في اليمن الآن قبل الحل العسكري هو اعتراف ضمني ( بالانقلاب ) وكل ماترتب عليه كأمر واقع ..

مما يعني ان عودة الشرعية الى صنعاء اصبحت مثل رماد هندوسي في قارورة ينتظر ان يذروه في يوم اغبر .

سيجد الرئيس هادي صيغة ما للعودة الى المشهد من (موقعه كرئيس) نظير مايقدمة لانفاذ إستقلال دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة .

الخلاصة؛

- الانقلابيون انفع لاستقلال الجنوب من عودة الشرعية الى صنعاء ، لان هذا سيسرّع بتقارب كل الفعاليات الجنوبية والالتفاف حول مشروع الدولة الجديدة كأمر واقع ، ويستفز القرار السياسي الرئاسي لصالح الجنوب في هذه المرحلة .

-ضمان عدم الاعتداء على دول الجوار وتأمين حدودها يضمن عدم الاعتداء على الجنوب في المستقبل بالضرورة.

-الاصلاح هو الخاسر الاكبر في الجنوب، وهذا سيعجل بارتمائه في صنعاء نكاية بالجنوب .

- الاسراع في عملية اعادة الاعمار في صنعاء من قبل التحالف لزيادة الثقة بالحليف الجديد ، وضمان عدم تفرده بكل شي وذلك باشراك كل الفرقاء في العملية السياسية بما فيهم الاصلاح .

شهاب الحامد

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