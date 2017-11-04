قضية الجنوب جعلت من ‘‘هادي‘‘ رئيساً وليس الرئيس هادي جعل منها قضية.

المجلس الانتقالي ناجح و من أراد النجاح فأبواب المجلس الانتقالي مفتوحه له و من أراد الفشل ابواب قصر الرئيس هادي بالرياض تنتظره.

قضية الجنوب ولدت والرئيس هادي في حضن عفاش وقاومت الاحتلال اليمني والرئيس هادي كان الرجل الثاني في نظام عفاش يعمل داخل منظومة الاحتلال فكيف يمكن لك ان تقنع ابسط مواطن ان الرئيس هادي حريص على قضية الجنوب ؟

الرئيس هادي كان له دور كبير في حشر قضية الجنوب في حوار الصم والبكم في صنعاء وكانت من نتائج الحوار الحرب و الهربه الى الرياض وتركيا و مصر وقطر والمهرولون الى الرياض سوف يكررون نفس تجربه اسلافهم الذين هرولوا الى صنعاء وبالأخير اكتشفوا ان حشر قضية الجنوب في حوار صنعاء كان بهدف شرعنة قضية الجنوب واذابتها داخل الازمة اليمنية .

الرئيس علي ناصر محمد حشروا اسمه ضمن قائمة المهرولين إلى الرياض مع قطط وفئران هادي مع العلم ان حمار جحا وقده حمار عارف انه من المستحيلات ان ينزل الرئيس ناصر الى وليمة قطط هادي بالرياض ومن لا يعرف ناصر اقول له ان عقله ليس شبيه بعقل هادي بل عقله يوزن جبل.

علي الزامكي

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