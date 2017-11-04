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اخبار المحافظات

الأمن الجنوبي في لحج يمسك بأخطر قياديي في تنظيم ‘‘د اعش‘‘ اليمني

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شبوه برس - خاص - حوطة لحج
السبت 04 نوفمبر 2017 06:47 صباحاً

 

القت قوات الأمن الجنوبية فرقة مكافحة الارهاب بمحافظة لحج عصر الجمعة القبض على اخطر عناصر "دعش فرع اليمن" بالمحافظة اخيرا وبعد تعقب لثلاثة اشهر حسب بلاغ للقوات.

 

وقال بلاغ جهاز مكافحة الارهاب بادارة امن لحج ان القوات داهمت مزرعة للدواجن يملكها المطلوب الامني رقم 1 بالمحافظة (ع.ح.ب) في تبن والقت القبض على المطلوبين.

 

وأضافت ان القوة تمكنت من ضبط المسؤول المالي الاول لداعش (تنظيم الدولة) بالمحافظة (ع.أ.ه.) وهو قيادي يسكن في تبن وينتمي لتنظيم الدولة (داعش) عقب ما كان احد عناصر القاعدة وهو مكلف بمهام المسؤل المالي اللاول للتنظيم بولاية لحج .واردفت :"كما تم القبض على (ر. ح )وهو ايضا يسكن في تبن -لحج وينتمي لتنظيم الدولة (داعش) وعنصر سابق بتنظيم القاعدة  والمهام المكلف بها هي المسؤل المالي الثاني للتنظيم بولاية لحج .

 

وأختتمت :"تم القاء القبض على اربعة عناصر اخرى كانت ترافقهم وتم التحرز على الجميع ويعد هذا الانجاز مهم بكل المقاييس نتيجة للتعقب الطويل لهذه العناصر واهميتها في خلية داعش بالبلد ككل وليس فقط لحج.

 

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