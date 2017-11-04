في بيان صادر عنه : التحالف ينأى بنفسه عن خلافات الشرعية في عدن

نأت قيادة التحالف العربي في عدن بنفسها عن الخلافات بين أطراف الحكومة الشرعية في المدينة.

وذكرت “قيادة التحالف بعدن” التي تتولى الإمارات مسؤوليتها، أنه لا علم لها وليست معنية بالإشكاليات والقضايا الإدارية والمالية في المحافظة، كونها شأن داخلي يخص الحكومة الشرعية.

وأكدت قيادة التحالف في بيان لها صدر اليوم الجمعة أن للتحالف “مهام متعددة وأمور أهم من ذلك، خصوصا في التصدي ومحاربة الانقلابيين او في محاربة الإرهاب”.

ودعت قيادة التحالف العربي وسائل الإعلام إلى “تحري الدقة والمصداقية قبل أن تتحدث على لسان التحالف وتلفق له أوامر لم يصدرها”.

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