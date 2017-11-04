قوات حماية المنشأت تعثر على عبوة ناسفة بجانب برج كهرباء خور مكسر بعدن

عثرت قوات حماية المنشآت التابعة لألوية الدعم والاسناد مساء اليوم على عبوة ناسفة مربوطة بجهاز جوال للتفجيرها عن بعد.

مصدر في حرس المنشآت قال انه عثر على عبوة زرعتها عناصر إرهابية بجانب البرج الغربي لمحطة كهرباء بدر بمدرية خور مكسر لاستهداف المحطة الكهربائية التي تغذي كثير من مدريات العاصمة عدن.

وقد استدعى قائد حماية المنشآت أحمد مهدي العفيفي فرق تفكيك العبوات وتم تفكيك العبوة قبل انفجارها ومن ثم تسليمها الى إدارة أمن عدن.

وهذه المرة الأولى التي يلجئ فيها عناصر الإرهاب الى استخدام عبوات ضد المنشآت العامة في عدن.

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