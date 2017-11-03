وزير النقل: الاجواء مفتوحة وآمنه لحركة الطيران في عدن

زار معالي زير النقل مراد علي الحالمي، مطار عدن الدولي والتقى بقيادة التحالف في مطار عدن والهيئة الإماراتية للهلال الاحمر في العاصمة عدن وإدارة مطار عدن الدولي مستمعاً الى ماتم إنجازة من الخطط العملية لإعادة المطار الى مكانة الطبيعية .

وفي اللقاء الذي عقد بمطار عدن تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتحسين مطار عدن والتي من بينها أستكمال ترميمات المطار وازالة كافة مخلفات الحرب التي بقيت في الباحات الخارجية والامامية بالمطار، والقيام ببعض التجهيزات وأعمال التطوير وقد تكفل الهلال الإماراتي بتنفيذ تلك الاعمال التطويرية والتحسينية لمطار عدن .

بدوره شكر معالي الوزير الحالمي الجهود الإماراتية ممثلة عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والعمل معا لما فيه خدمة مدينة عدن عبر تطوير وتحسين مطارها لنقل صورة للعالم عن إستتباب واستقرار العاصمة عدن وان الاجوء مفتوحة وأمنه تماماً في العاصمة عدن أمام القادمين والمغادرين وحركة الملاحة الجوية .

عقب ذلك طاف وزير النقل في صالات الرئيسية وصالات المسافرين برفقة مسؤولين بالمطار وخلال جولته أستمع معالي الوزير الى شكاوي المسافرين ومعاناتهم موجهاً مسؤلي المطار بتسهيل كافة المعوقات وتذليلها أمام القادمين والمغادرين .

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