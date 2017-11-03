شرطة خور مكسر تلقي القبض على قائد عصابة تسرق بطاريات السيارات .

ألقي القبض ظهر اليوم على قائد عصابة تسرق البطاريات من أمام المساجد في عدن وتم إيداعه السجن .

وقامت شرطة خور مكسر بعد استلامها عدد من البلاغات حول عصابة تقوم بسرقة البطاريات من امام مسجد الخير بخور مكسر وقت صلاة الجمعة بجمع المعلومات و نشر رجال التحري والبحث بالموقع .

وأكد قائد شرطة خور مكسر العقيد ناصر عباد انه في وقت صلاة الجمعة بمسجد الخير بخور مكسر استطاع رجال الأمن من الإمساك بقائد المجموعة متلبس وتم محاصرته والامساك به وزجه بسجن شرطة خور مكسر والتحقيق جاري معه بعد اعترافه بالسرقات .

* من وضاح بن عطية

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