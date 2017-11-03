الرئيس الزُبيدي يهنئ الإمارات بمناسبة يوم العلم

هنأ رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يوم العلم الذكرى الوطنية التي تحتفل بها الإمارت في الـ 3 من شهر نوفمبر من كل عام.

وخلال أمسية نظمها المجلس الانتقالي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، بمناسبة يوم العلم الإماراتي، مساء الخميس، قال الرئيس الزُبيدي: ندعو الله أن يبقى علم الإمارات مرفوعاً وشامخاً لحماية الأمن القومي والعربي.

كما أشاد بأدوار ومواقف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب أبناء الجنوب، وتقديم التضحيات بأرواح ودماء أبطال القوات المسلحة الإماراتية، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي وتأهيل قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية للمساهمة في حماية الأرض والعرض والدين.

كما نوه الرئيس الزُبيدي، بجهود القوات الإماراتية في تطهير أراضي الجنوب من باب المندب غرباً إلى المهرة شرقاً، ومكافحة الإرهاب، واستشهد بالعملية النوعية التي نفذتها بنجاح قوات الحزام الأمني بدعم القوات الإماراتية ضد الإرهاب والإرهابيين في مديرية المحفد بمحافظة أبين.

وبارك انتصارات الحزام الأمني بإسناد القوات المسلحة الإماراتية ضد التنظيمات الإرهابية ممثلة بـ"القاعدة وداعش"، وقال: إن تلك المواقف محسوبة للإمارات على مختلف المستويات الإقليمية والعربية والدولية.

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