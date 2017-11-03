رئاسة المجلس الانتقالي يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلطان عمر بالمكلا

أدّى اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ومعه أعضاء رئاسة المجلس صلاة الجمعة مع جموع المصلين بمسجد السلطان عمر بن عوض القعيطي الجامع الرئيس بالمكلا.

وقد احتشد المواطنون عقب الصلاة للسلام على رئيس وأعضاء المجلس معبّرين عن سعادتهم بالتحام القيادة بالمواطنين ، كما رحّب أمام وخطيب مسجد عمر الشيخ صالح الشرفي باللواء الزبيدي ومرافقيه داعيا ايّاهم الى تحمّل الأمانة وعدم التفريط فيها .

جدير بالذكر إن قيادة المجلس الانتقالي تقيم في المكلا منذ حوالي اسبوعين لترتيب اوضاع المجلس بالمحافظة والمحافظات المجاورة وكذا للإلتقاء بقيادات منظمات المجتمع المدني والشيوخ والأعيان للتشاور بشان الخظوات القادمة ، للوصول بالجنوب الى الحرية والاستقلال .

اتبعنا على فيسبوك