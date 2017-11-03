القوات اليمنية في وادي حضرموت تفرج عن الطالب الاسترالي المختطف

تم الإفراج يوم أمس عن الطالب الأسترالي لدى دار المصطفى والذي تم اختطافة من قبل فرقة عسكرية ملثمة تتبع معسكر السويري بتريم التابع لحزب الاصلاح اليمني ، وذلك بجهود من قبل قائد التحالف العربي بوادي حضرموت أبو سالم وقيادة المنطقة العسكرية الأولى بـ سيئون .

وتوجه الصحفي الحضرمي "محمد بلفقيه " بالشكر للأخ أبو سالم على جهوده في إعادة الطالب ومتابعته للقضية ، ذلك يعني لنا الكثير وأخرس تلك الألسن التي تريد إلصاق تهمة الإرهاب بدار المصطفى وطلابه الأجانب .

وأكد "بلفقيه" على أن من يحملون ثقافة وفكر مدرسة حضرموت مئات الملايين من كل بقاع العالم، لو كان منهج حضرموت يحمل أفكار إرهابية لأصبح الأمن القومي لدول العالم كله مهدد ! ولكن هذه المدرسة تنشر السلام والتعايش لذلك تم قبولها في كل مكان .

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