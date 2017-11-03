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القوات اليمنية في وادي حضرموت تفرج عن الطالب الاسترالي المختطف

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شبوه برس - خاص - تريم وادي حضرموت
الجمعة 03 نوفمبر 2017 04:39 مساءً

 

تم الإفراج يوم أمس عن الطالب الأسترالي لدى دار المصطفى والذي تم اختطافة من قبل فرقة عسكرية ملثمة تتبع معسكر السويري بتريم التابع لحزب الاصلاح اليمني ، وذلك بجهود من قبل قائد التحالف العربي بوادي حضرموت أبو سالم وقيادة المنطقة العسكرية الأولى بـ سيئون .

 

وتوجه الصحفي الحضرمي "محمد بلفقيه " بالشكر للأخ أبو سالم على جهوده في إعادة الطالب ومتابعته للقضية ، ذلك يعني لنا الكثير وأخرس تلك الألسن التي تريد إلصاق تهمة الإرهاب بدار المصطفى وطلابه الأجانب .

 

وأكد "بلفقيه" على أن من يحملون ثقافة وفكر مدرسة حضرموت مئات الملايين من كل بقاع العالم، لو كان منهج حضرموت يحمل أفكار إرهابية لأصبح الأمن القومي لدول العالم كله مهدد ! ولكن هذه المدرسة تنشر السلام والتعايش لذلك تم قبولها في كل مكان .

 

 

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