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الجمعة 03 نوفمبر 2017 04:32 مساءً

قاتلك الله يا بن دغر ..

بأقلامهم
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لم تكتفي انت ولصوصك بطبع عملات بدون غطاء وسرقتها بالعملة المحلية  ..

بل قمت بالمضاربة بها في السوق وتحويلها الى عملة صعبة لنهبها وتحويلها بالخارج فانهارت العملة و دمر الغلاء كل بيت  فزاد الفقر بالتفشي وحالة الناس بالانهيار  ..

انتم عارفين ايش اللي عمله بن دغر بهذه الخطوة !! ..

لازم تعرفوا ان العملة  المطبوعة اللي جابها بالسفن والطائرات هي ورق اشبه بالكلينكس لا قيمة لها ..

 

باختصار بن دغر مد يده لجيب كل مواطن بالشمال والجنوب وسرق منها مبلغ .. يعني من الاخر سرقنا بدون استثناء ..

الكارثة ليس فقط في نهب هذه الاموال بل في شراء العملة الصعبة من السوق واخلاء السوق منها ...

ياريت عاده كان صدر نفط وسرق الايردات اللي بالدولار .. يالله مش مشكلة قده الضرر خفيف بايكون على الشعب .. المشكلة انه قشط السوق المحلية من العملة الصعبة وطرح لنا ورق كلينكس بلا قيمة

الكيس الرز اللي اليوم ب 25 الف بكرة ممكن يتجاوز 35 الف .

يعني راتب اكبر كبير بايجيب له كيسين رز الان والسلام .

 

اقسم لكم بالله  وخذوها على بلاطة لم يسبق لليمن لا بشماله ولا جنوبه ان شهد فترة سرقة ولصوصية وبهذه الفجاجة والقبح اكبر من فترة هادي وبن دغر .. فاقوا كل اللصوص والفاسدين .

انهيار كامل للاقتصاد 100%  والقادم اسوء .. ولا يزال بعض الابواق يوهمون القارئ ان سبب انهيار الاقتصاد واشتعال نيران الغلاء هو مبنى المحافظة .

 

يارب بحق هذه الساعات ولعلها ساعات اجابه ان تاخذ لهذا الشعب حقه من كل اللصوص الذين نهبوه وكل الابواق الذين يطبلون لهم ..

الى فين سيذهب الشعب من وراء عصابة انقلابية بصنعاء وعصابة سارقة فاشلة بالرياض ومعاشيق .

*- باسم محمد الشعيبي

 

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