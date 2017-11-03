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الشرعية تتحفظ على مبادرة بريطانية لإحياء التفاوض

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شبوه برس - متابعات - دولية
الجمعة 03 نوفمبر 2017 04:29 مساءً

 

نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر يمني رفيع، أن الحكومة الشرعية تتحفظ على مبادرة تعتزم بريطانيا طرحها لإحياء العملية السياسية في اليمن، والعودة للمفاوضات ووضع حلول للوضع الإنساني المتردي الناتج عن ممارسات الميليشيات الانقلابية.

 

وقال المصدر أمس (الخميس)، إن المبادرة التي تعدها بريطانيا وأبلغنا ببعض أفكارها ترتكز على محورين رئيسين (إنساني وسياسي)، وتتجاهل الجوانب العسكرية التي تشكل أولوية لإنهاء الانقلاب والولوج إلى الشق السياسي.

 

وأضاف أن المبادرة تتضمن الكثير من مبادرة وزير خارجية أمريكا السابق جون كيري.

 

وكشف المصدر عن تحفظ الحكومة على هذه المبادرة، لافتا إلى أن هناك دولا من الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تؤيد موقف الحكومة من المبادرة البريطانية.

 

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