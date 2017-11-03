جامع حضرموت يفوض الانتقالي الجنوبي ..

شاركت رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع " مرجعية حضرموت " في تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي منذ بداية التأسيس ليؤكد ان حضرموت تابعة لمحيطها الجنوبي واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة الكاملة السيادة ، ودفعت رئاسة الجامع الحضرمي بأهم قيادتة ورئاستة الاستاذ علي الكثيري الناطق الرسمي للجامع الحضرمي والعميد احمد بامعلم عضوا رئاسة الجامع ومرجعية حضرموت بالاضافة بالسيد عقيل العطاس رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي بحضرموت "أوج " ومحافظها السابق اللؤاء احمد بن بريك الذي تنازل عن منصبه كمحافظ للبقاء في المجلس الانتقالي في تضحية كبيرة لم يسبقة لها احد. . .

وعندما يتحدث المزايدون والحاقدون ان مؤتمر حضرموت الجامع يعارض المجلس الانتقالي الجنوبي وليس ممثل فيه فهم يخادعون الراي العام ويخدمون اجندات صنعاء واشاعوا اشاعات مغرضة وكاذبة ضد مرجعية حضرموت الكثيري وبامعلم عضوا رئاسة الجامع ورئاسة الانتقالي الجنوبي الذان اصبحوا بحكم انهم في مرجعية ورئاسة جامع حضرموت وامتلاكهم تفويض رسمي وكل اتفاقاتهم وقراراتهم مع الانتقالي الجنوبي يمثلوا مؤتمر حضرموت الجامع ومرجعية حضرموت ويتحدثوا باسم الجامع ورئاستة

وجاء رد جامع حضرموت في اجتماعة الاخير والخبر المنشور الاسبوع الماضي تجديد تعين الاستاذ علي الكثيري ناطق رسمي للجامع ومرجعية حضرموت كرسالة تفويض واضحه له وبامعلم في الانتقالي الجنوبي.

ومن يقول انهم لايمثلوا المؤتمر الجامع ولا حضرموت وليس لديهم تفويض بذلك فهو واهم فبامعلم والكثيري اعضاء رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع وتم اختيارهم ضمن مرجعية حضرموت ولايحتاجوا للتفويض اصلا فصفاتهم ومكانتهم القيادية تمنحهم التفويض للحديث باسم الجامع وحضرموت وليسوا اي ناس ياعيال مسعدة ..

وقالوا.. وقولوا معي..

عاشت حضرموت جنوبية

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