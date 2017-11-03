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اخبار المحافظات

العليمي يمنع أحد المادحين للشرعية والوحدة من مقابلة هادي .

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 03 نوفمبر 2017 03:53 مساءً

 

كثرت في السنتين الماضيتين الشكاوى من هيمنة عبدالله بن عبدالله العليمي المدير على مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتقييد حركة الزوار إلا من يرضى عنهم مزاجه أو حزب الإصلاح اليمني حتى وإن كان المنع شمل شخصا ممن نقل البندقية من كتف إلى آخر تزلفا للشرعية و(مشروع الأقاليم اليمنية أو الموت) وتوجيه هجائه وبذاءاته نحو تطلعات شعب الجنوب في الحرية وإستعادة الوطن ممثلا في المجلس الإنتقالي الجنوبي .

 

الزميل الإعلامي "صالح أبوعوذل" ناشر صحيفة اليوم الثامن وهو من أبرز وأشهر صحفيي محافظة الرئيس هادي "أبين" أورد مشكلة مماثلة لما أوردنا عن عنجهية العليمي في منشور رصده موقع "شبوه برس" ونورد نصه كما أطلعنا عليه :

مدير مكتب هادي (عبدالله العليمي) يمنع قياديا جنوبيا انضم مؤخراً لفريق (جلال) من مقابلة الرئيس.

مصادر مقربة تقول إن القيادي هذا بعث بمنشورات ومقالات تهاجم المجلس الانتقالي الجنوبي للعليمي، على أمل ان يشفع له بمقابلة الرئيس هادي، الا ان مدير مكتب هادي وجه مدير المراسيم الرئاسية بعدم السماح له بزيارة الرئيس.

القيادي هذا رغم المنصب (الذي لا يهش ولا ينش)، الذي منح له نتيجة وقوفه ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، الا انه اصبح عاجزا عن مقابلة الرئيس.

كنت أود ان أكشف عن اسم هذا القيادي الذي يقيم في السعودية حالياً، لولا ان المصدر ألح عليه بعدم ذكر اسمه، حفاظا على صحته لأنه يعاني من ارتفاع الضغط والسكر.

ما اريد أقوله هو أن "هادي لا يمكن ان يحتضن اي قيادي او سياسي مهم بالغ في الولاء، هادي لا يعرف أحد ولا صاحب له، ولكن البعض لا يتعظ.

وكما يقول المثل الشعبي "سعيد من بصر عبرته في غيره"، ولكن صاحبنا لم يتعظ من عبرته السابقة حين طرد هذا القيادي مع فريق محمد علي أحمد من حوار صنعاء.. وبالمناسبة هذا القيادي من أبين..

#صالح_أبوعوذل

 

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