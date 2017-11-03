سياسي من أبين : على هادي دفع المرتبات وتشغيل الكهرباء وعدم تعيين مكاوي والعيسي ممثلين للجنوب

قال أحد الشخصيات السياسية من محافظة أبين موجها حديثه للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن عليه (هادي) أن يوجه ويأمر بدفع مرتبات الناس وتشغيل الكهرباء والخدمات العامة وترك المناكفات بـ تعيين ياسين مكاوي وأديب العيسي ممثلين للقضية الجنوبية ومتحدثين بأسم شعب الجنوب .

وقال الأستاذ العميد "حيدرة ناصر الجحماء" وكيل محافظة الحديدة في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص : أليس الأحرى بالاخ الرئيس أن يوجه موسسة الكهرباء ويوجه بصرف المرتبات ووقف الخصم الجائر من المرتبات أفضل من التوجيه بان الحراك بكافة مكوناته ممثل للجنوب .

وتساءل "الجحما" ساخرا إذا كان الحراك ممثلا للجنوب فالشرعيه ممثل لمن .

وطلب من هادي أن يقولها بصراحه أن مكاوي واديب العيسي هم ممثلين الجنوب .

وأختتم منشوره قائلا : تركت الرئاسة مهامها وراحت تعصد .

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