الناطق الرسمي لتاج يصرح : تأييد الجماهير للانتقالي يعبر عن ايجابيتها ويدحض مزاعم عدم توحد الجنوبيين .

في اطار تفاعلاته الدائمة مع مجريات الاحداث ادلى الناطق الرسمي للتجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) المهندس جمال مطلق بتصريح هام في صفحته على الفيس بوك تطرق فيه الى دلالة الاصطفاف الجماهيري الواسع تأييدا وتفويضا للمجلس الانتقالي حيث قال ان هذا التأييد يقدم للعالم اجمع رسالة بالغة الاهمية عن الروح الايجابية الكامنة لدى الشعب الجنوبي العظيم في استعداده للاصطفاف خلف قيادة واحدة تستطيع التعبير عن ارادته .

وأكد مطلق على ان هذا الاصطفاف يدحض المزاعم او الترهات حسب قوله التي كانت تقول بان الجنوبيين لايتفقون .

وفي سياق متصل اشار مطلق الى ان الوقائع اثبتت بما لايدع مجالا للشك انه بقليل من التمكين استطاع مشروع المجلس الانتقالي ان يحشد عموم الشارع الجنوبي ويحوز تفويضه ورضاه ، مشيرا الى المهام الجسيمة الملقاة على حملة المشروع كما اسماهم لاثبات الجدارة والاستحقاق لثقة الجماهير بهم ، منوها الى اهمية استكمال البناء التنظيمي للمجلس واقرار وثائقه بما يلائم ويحقق طموحات واهداف وثقة الجماهير به وليس شيئا اخر غير ذلك حسب تأكيده في خاتمة منشوره الذي نستعرض نصه كاملا فيما يلي :

ان التأييد الشعبي الواسع والذي لامراء فيه لمشروع قيام (المجلس الانتقالي ) وبرغم انه لايزال في طور التكوين انما يقدم للعالم اجمع رسالة بالغة الاهمية عن الروح الايجابية الكامنة لدى شعبنا الجنوبي العظيم في استعداده للاصطفاف خلف قيادة واحدة تستطيع التعبير عن ارادته الثورية التحررية وتطلعاته واهدافه المشروعة ، وفي الوقت نفسه فان هذا الاصطفاف الجماهيري الواسع يدحض تلك الترهات التي كانت تردد في كل مناسبة بأن الجنوبيين لايتفقون وليس لديهم من يعبر عنهم جميعا .

وقد اثبتت الوقائع بما لايدع مجالا للشك انه وبقليل من التمكين استطاع مشروع المجلس الانتقالي ان يحشد عموم الشارع الجنوبي ويحوز تفويضه ورضاه الامر الذي يجعل المهام جسيمة جدا امام حملة هذا المشروع الوطني الجنوبي ليحرصوا كل الحرص على اثبات الجدارة والاستحقاق لثقة الجماهير وذلك عبر استكمال بناءه التنظيمي واقرار وثائقه بما يلائم ويحقق طموحات واهداف وثقة الجماهير به وليس شيئا اخر دون ذلك .

م/ جمال مطلق

الناطق الرسمي للتجمع الديمقراطي الحنوبي (تاج)

3 نوفمبر 2017م

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