حكومة بن دغر تقف خلف انهيار الريال اليمني بتحويلها عشرات الملايين من الدولارات الى الخارج ” تفاصيل “

تسببت حكومة د. احمد عبيد بن دغر المحسوبة على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، بالانهيار الاخير في اسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية، وذلك بسبب بسحب العملة الصعبة من الأسواق المحلية وتحويلها للخارج بطريقة غير شرعية وقانونية.

وكشفت مصادر اقتصادية لــ”يافع نيوز” ان حكومة بن دغر، تقف خلف انهيار العملة اليمنية ” الريال”، بسبب سبحها للعملة الصعبة من السوق المحلي، من خلال تحويلها مبالغ ضخمة من العملة المحلية حصلت عليها بطرق غير قانونية.

وأكدت المصادر ان مبالغ ضخمة بالريال اليمني من العملة المطبوعة بروسيا حصلت عليها حكومة بن دغر، تحت بند صرفيات ونثريات ورواتب الوزراء والموظفين، وكذلك بعض المشاريع الوهمية التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء ولم تنفذ على الواقع .

وقال المصدر ان المبلغ يزيد عن “45 مليون دولار ” والتي بلغت نحو ( 15 مليار ريال يمني ) تم تحويلها الى حسابا شخصية للمسئولين وبالعملة الصعبة.

ويأتي تحويل الحكومة هذا المبلغ، بالتزامن مع تحويلها مبلغ ” 14 مليون دولار ” بما يعادل ” 5 مليار ريال يمني ” كشف عنها محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي في رسالته الى الرئيس هادي حول سحب رئيس الحكومة هذا المبلغ من إيرادات عدن المحلية.

وتسببت تصرفات حكومة بن دغر، بإفراغ ما كان موجود من عملة صعبة، بمقابل ضخ مليارات من العملة اليمنية الى الأسواق من خلال الصرافين وبعض البنوك المتعاونة، وهو ما يعتبر احد الأسباب الرئيسية لانهيار قيمة الريال اليمني بمقابل العملات الأجنبية.

ونوه المصدر ان الإجراءات الاخيرة التي اتخذها بن دغر ومن ضمنها إغلاق محلات الصرافين الغير مرخصين كانت فقط لذر الرماد في العيون والتغطية على التصرفات الغير مسئولة التي قام بها وفريق عمله في عدن .

يذكر ان الريال اليمني شهد تراجع غير مسبوق خلال الشهر الفائت حيث وصل الدور الواحد الى ما يزيد عن 420 ريال يمني .

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