معلومات عن القتال الذي اندلع في ميناء الزيت بالبريقة بين الحزام الأمني وعناصر‘‘ياسر مجدع‘‘ المسلحة

روى مصدر خاص في عدن تفاصيل الاشتباكات التي اندلعت بميناء الزيت مساء الخميس طرفاها الحزام وعناصر مسلحة يقودها "ياسر مجدع" مهمتها حماية عمليات التهريب للوقود من الميناء وتتبع المتنفذ "أحمد العيسي" هامور النفط الكبير الذي يحضى بحماية ودعم سلطات الدولة اليمنية العليا .

وقال مصدر مطلع على خلفيات المشكلة لـ شبوه برس - بنزول قوة تابعة للتحالف لمنع عمليات تهريب الوقود من الميناء ولمراقبة القواطر التي تزود الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمستشفيات لها يومين تعمل بدون أي معوقات الى أن جاء اليوم شخص (بلطجي) يملك قاطرتين يريد أن يمر بالقوة أخبره الجنود بأن بالقوة لن تمر معنا تعليمات ولدينا عمليات اذا وافقوا للقواطر تمر سنسمح بذلك لكنه قال أنا بدخلهم بالقوة .

واضاف:راح ورجع (البلطجي) برفقته أطقم عسكرية ومسلحين ويطلب من القوة التابعة للتحالف بالإنسحاب بعدها قاموا برمي قنبلة فوق القوة التابعة للتحالف داخل ميناء الزيت وأطلقوا النار صوبهم ما ادى الى سقوط جرحى ما دفع بالقوة الى الرد عليهم وعلى إثر ذلك سقط قتيل وعدد من الجرحى بصفوف المهاجمين.

واختتم حديثه بالقول:عقب ذلك دخلت وساطة لتهدئة التوتر وأخبروا صاحب القواطر بأن هذه القوة تمثل الدولة ومن حقها أن تعمل ماتراه مناسب دونما أن يتم إعتراضهم من أحد ، وفور وقوع الإشتباكات وصلت قوة تابعة للتحالف الى المكان كتعزيز للقوات المتواجدة من قبل ولفرض الأمن ومنع عصابات التهريب من إقلاق السكينة العامة .

الأوضاع لا تزال متوترة وتنذر بعواقب سيئة إن لم تجتث المليشيات المناطقية والتابعة لذوي النفوذ من الفاسدين .

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