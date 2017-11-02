منذ
بلاطجة قبليون يستولون على أملاك المواطنين في سيؤن و وقفة احتجاجية أمام مجمع الحكومة
   نفذ اهالي حي شحوح  صباح اليوم بمدينة سيئون وقفة احتجاجية امام مبنى السلطة المحلية بوادي حضرموت يطالبون فيها السلطة المحلية بإنصافهم بعد ان اعتدى مسلحين قبليين عليهم واخذو اراضيهم بقوة السلاح يوم امس الثلاثاء .    حيث افاد احد المحتجين "بأنه وبعد صراع طويل في
منذ 20 دقيقه
حضرموت لا تقبل القسمة على اثنين
  حضرموت هي اول محافظة احتظنت مسيرة للحراك الجنوبي في عا 1996م، في منطقة غيل باوزير، بقيادة زعيم الثورة الجنوبية (حسن احمد باعوم)، وثقوا بأن ابطال هذه المحافظة سيفشلون مشاريع اذناب عفاش التي تسعى لتقسيم محافظة حضرموت لضرب نضالها ومواقفها الثورية الصلبة، فمن رفض الاحتلال من
منذ 27 دقيقه
عدن تغرق في الظلام وتعاني ازمة مشتقات حادة.. وحكومة بن دغر تتغنى بأكاذيب اعلامية حول توفير المشتقات النفطية لعدن
  لا تزال حكومة د. احمد عبيد بن دغر، تتغنى بأكاذيب اعلامية تنشرها عبر وسائل اعلامية رسمية واخرى اهلية ممولة ماليا من اموال الشعب عبر رئيس الحكومة. وفي احدث أكذوبة لحكومة بن دغر، قالت حكومة بن دغر اليوم في تصريح صحفي نشره موقع " الاحرار نت" الممول من بن دغر، وعلى لسان مصدر
منذ 29 دقيقه
قيادات عسكرية إخوانية تنهب مليار ريال من مرتبات الجيش الوطني في تعز
  تزايدت شكاوى جنود الجيش الوطني في تعز نتيجة استقطاعات مالية كبيرة من رواتبهم وإسقاط اسماء مئات منهم من قبل قيادة المحور والألوية بطريقة مخالفة للقانون.   وكشف جنود في كتيبة الاحتياط باللواء 22 ميكا عن استقطاعات من رواتبهم وصلت إلى 100 ألف من إجمالي 120 ألف (راتب شهري مارس
منذ 30 دقيقه
أطراف الاحتلال اليمني من تفقيس المكونات الى تفقيس المجالس..!!
  في نهاية عام 2011م مولت مجموعات تجارية يمنية (شمالية) مؤتمر عقد على عجل  في فندق بعاصمة عربية  بمبلغ 480 مليون ريال يمني سعر الدولار كان وقتها 195ريال.. وباشراف  من الحرس الثوري وحزب الله ..  وقرر مؤتمر الفندق انه ممثل لشعب الجنوب وان الفيدرالية لليمن الو احد هي الحل
الرئيسية اخبار المحافظات بلاطجة قبليون يستولون على أملاك المواطنين في سيؤن و وقفة احتجاجية أمام مجمع الحكومة
اخبار المحافظات

بلاطجة قبليون يستولون على أملاك المواطنين في سيؤن و وقفة احتجاجية أمام مجمع الحكومة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - سيئون - وادي حضرموت
الخميس 02 نوفمبر 2017 09:13 مساءً

 

 نفذ اهالي حي شحوح  صباح اليوم بمدينة سيئون وقفة احتجاجية امام مبنى السلطة المحلية بوادي حضرموت يطالبون فيها السلطة المحلية بإنصافهم بعد ان اعتدى مسلحين قبليين عليهم واخذو اراضيهم بقوة السلاح يوم امس الثلاثاء .

 

 حيث افاد احد المحتجين "بأنه وبعد صراع طويل في المحاكم بين مواطني حي شحوح وافراد احدى قبائل وادي حضرموت حول ملكية مخطط سكني صدر حكم لصالح احقية المواطنين لهذا المخطط وفق الوثائق المصروفة  مضيفا " تفاجئنا عندما بدأنا البناء في المخطط بتهجم مسلحين قبليين علينا واطلاق النار صوبنا والقيام بتهديم كل ما تم بناءه بعد اصدار الحكم .

 

ونفذ المحتجون هذه الوقفة بعد حالة اليأس التي وصلوا اليها وذلك لعدم قيام الأجهزة الامنية بوادي حضرموت بواجبها تجاه تنفيذ الحكم الصادر من القضاء بملكية الارض لهم ، مطالبين السلطة المحلية بوادي حضرموت ومحافظ محافظة حضرموت بالوقوف بحزم معهم لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم .

 

الوكيل المساعد / عبد الهادي التميمي خاطب المحتجين بأن السلطة المحلية بوادي حضرموت ستقف الى جانبهم مؤكدا ان تطبيق الاحكام الصادرة من المحكمة يجب ان يتم وفق الآليات القانونية المتبعة ، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذ تلك الاحكام .

 

هذا وتزايدت ظاهرة السطو بقوة السلاح على اراضي المواطنين من قبل بلاطجة الأراضي  في ضل غياب كامل لدور الاجهزة الامنية والعسكرية بوادي حضرموت .

 

يذكر ان محافظ محافظة حضرموت اللواء / فرج سالمين البحسني  قد اصدر قرار في منتصف شهر اكتوبر المنصرم بتشكيل قوة خاصة من النخبة الحضرمية للحد من عمليات النهب والبسط على الاراضي بحضرموت الى ان عمل تلك القوة ضل محصورا بمناطق ساحل حضرموت دون واديها .

*- محمد سليمان – خاص

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة