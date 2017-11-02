بلاطجة قبليون يستولون على أملاك المواطنين في سيؤن و وقفة احتجاجية أمام مجمع الحكومة

نفذ اهالي حي شحوح صباح اليوم بمدينة سيئون وقفة احتجاجية امام مبنى السلطة المحلية بوادي حضرموت يطالبون فيها السلطة المحلية بإنصافهم بعد ان اعتدى مسلحين قبليين عليهم واخذو اراضيهم بقوة السلاح يوم امس الثلاثاء .

حيث افاد احد المحتجين "بأنه وبعد صراع طويل في المحاكم بين مواطني حي شحوح وافراد احدى قبائل وادي حضرموت حول ملكية مخطط سكني صدر حكم لصالح احقية المواطنين لهذا المخطط وفق الوثائق المصروفة مضيفا " تفاجئنا عندما بدأنا البناء في المخطط بتهجم مسلحين قبليين علينا واطلاق النار صوبنا والقيام بتهديم كل ما تم بناءه بعد اصدار الحكم .

ونفذ المحتجون هذه الوقفة بعد حالة اليأس التي وصلوا اليها وذلك لعدم قيام الأجهزة الامنية بوادي حضرموت بواجبها تجاه تنفيذ الحكم الصادر من القضاء بملكية الارض لهم ، مطالبين السلطة المحلية بوادي حضرموت ومحافظ محافظة حضرموت بالوقوف بحزم معهم لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم .

الوكيل المساعد / عبد الهادي التميمي خاطب المحتجين بأن السلطة المحلية بوادي حضرموت ستقف الى جانبهم مؤكدا ان تطبيق الاحكام الصادرة من المحكمة يجب ان يتم وفق الآليات القانونية المتبعة ، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذ تلك الاحكام .

هذا وتزايدت ظاهرة السطو بقوة السلاح على اراضي المواطنين من قبل بلاطجة الأراضي في ضل غياب كامل لدور الاجهزة الامنية والعسكرية بوادي حضرموت .

يذكر ان محافظ محافظة حضرموت اللواء / فرج سالمين البحسني قد اصدر قرار في منتصف شهر اكتوبر المنصرم بتشكيل قوة خاصة من النخبة الحضرمية للحد من عمليات النهب والبسط على الاراضي بحضرموت الى ان عمل تلك القوة ضل محصورا بمناطق ساحل حضرموت دون واديها .

*- محمد سليمان – خاص

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