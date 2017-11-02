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الخميس 02 نوفمبر 2017 08:53 مساءً

حضرموت لا تقبل القسمة على اثنين

بأقلامهم
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حضرموت تنتصر للجنوب

 

حضرموت هي اول محافظة احتظنت مسيرة للحراك الجنوبي في عا 1996م، في منطقة غيل باوزير، بقيادة زعيم الثورة الجنوبية (حسن احمد باعوم)، وثقوا بأن ابطال هذه المحافظة سيفشلون مشاريع اذناب عفاش التي تسعى لتقسيم محافظة حضرموت لضرب نضالها ومواقفها الثورية الصلبة، فمن رفض الاحتلال من المستحيل يقبل ان يصير جزء منه .

 

لذا ستظل حضرموت هي رائد مشعل الثورة في الجنوب فقد بدأت المسيرات الرافضه للمحتل اليمني من حضرموت في العام 96 وقدمنا شهداء في انتفاضاتنا الشعبية كان بارجاش وبن همام اول شهداء الثورة التحررية ومع انطلاقة الحراك الجنوبي في عام 2007م قدمنا اول شهيد بالمكلا هو صلاح القحوم في الاول من سبتمبر 2007م .

 

حضرموت الحضارة والعروبة، لكن للأسف (هادي) يقود مخطط لضرب حضارة الجنوب بعد ان حاول رئيس حزبه (عفاش) طمس الهوية الجنوبية .

#سامر_سويد

2 نوفمبر 2017م

 

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