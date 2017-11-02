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اخبار المحافظات

عدن تغرق في الظلام وتعاني ازمة مشتقات حادة.. وحكومة بن دغر تتغنى بأكاذيب اعلامية حول توفير المشتقات النفطية لعدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 02 نوفمبر 2017 08:46 مساءً

 

لا تزال حكومة د. احمد عبيد بن دغر، تتغنى بأكاذيب اعلامية تنشرها عبر وسائل اعلامية رسمية واخرى اهلية ممولة ماليا من اموال الشعب عبر رئيس الحكومة.

وفي احدث أكذوبة لحكومة بن دغر، قالت حكومة بن دغر اليوم في تصريح صحفي نشره موقع " الاحرار نت" الممول من بن دغر، وعلى لسان مصدر حكومي يرجح انه السكرتير الصحفي لبن دغر " غمدان الشريف"، قالت انها وجهت بتوفير المشتقات النفطية لمحطات عدن ومستشفياتها، مستثنيا توفير المشتقات لمحطات تزويد السيارات والمركبات.

 

وبحسب التصريح المنشور، قال المسؤول الحكومي ان اجتماع لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، شدد فيه على ضرورة شراء كميات كبيرة من الوقود للمحطات والاتفاق مع الشركة الموردة .

وتأتي تصريحات بن دغر الكاذبة في ظل معاناة طويلة لعدن مع ازمات المشتقات النفطية وانقطاعات الكهرباء، والتي تكررت كثيرا منذ تولي بن دغر منصب رئيس الوزراء.

 

وفشلت حكومة بن دغر في عملها وفي مختلف الجوانب، حيث اصبحت عدن والمحافظات المحررة تعاني من انهيار الخدمات وغلاء المعيشة وانعدام المشتقات وانقطاع الكهرباء والمياه وبقية الخدمات الضرورية.

 

وتركت الحكومة المواطنين يعانون من ازمة المشتقات النفطية المتفاقمة التي دخلت اسبوعها الثاني دون أن تحرك الحكومة ساكنا مع انتشار السوق السوداء الذي وصل فيها سعر اللتر الواحد ب 275 ريال ويباع بالمحطات الرسمية.

 

واستخدمت حكومة بن دغر وسائل اعلامية مولتها بعشرات الملايين من اموال الشعب، لغرض تلميع صورتها وتسجيل انجازات وهمية لا اثر لها على ارض الواقع.

 

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