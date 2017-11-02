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سعي الشرعية لإيجاد حراك جديد إسقاط لمشاركة جنوبيون في حوار صنعاء

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 02 نوفمبر 2017 05:08 مساءً

 

محاولة الشرعية ايجاد حراك جديد لتمثيل الجنوب اعتراف واضح منها ان ماتم خلال الفترات السابقة في حوار صنعاء الوطني ومشاركة جنوبيين باسم الحراك هو محاولة تزوير ارادة الشعب الجنوبي بتمثيل هزيل وكاذب ولكن للاسف تكابر الشرعية لتستمر في نفس طريق الكذب لتزوير ارادة شعب بتمثيل هزيل مجدداً وستصطدم مجدداً بارادة شعبية فولاذية ترفض كل هذه المؤامرات

 

فهل يعي الرئيس هادي ذالك ويعمل على ايجاد تمثيل حقيقي للجنوب بالشراكة مع القوئ الحية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي

 

*- م جمال الردفاني

 

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