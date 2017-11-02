قيادي بارز في تنظيم القاعدة يسلم نفسه لقوات التدخل السريع بأبين

سلم قيادي بارز في تنظيم القاعدة نفسه اليوم لقوات التدخل السريع بمحافظة أبين.

وقال مصدر في قوات التدخل السريع أن القيادي البارز في تنظيم القاعدة محمد عوض محفار سلم نفسه لقائد قوات التدخل السريع بأبين عبداللطيف السيد ، قبل ان يسلمه الأخير للتحالف العربي بعدن.

ويعد محفار من أبرز قادة تنظيم القاعدة في محافظة أبين ، وهو أحد امراء التنظيم في المحافظة.

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