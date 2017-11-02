منذ
القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد جندي في اليمن
  أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، استشهاد جندي أثناء أداء مهمته، ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.   وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الجندي. وتقود السعودية حملة لدعم الشرعية في اليمن،
منذ 7 دقائق
سعي الشرعية لإيجاد حراك جديد إسقاط لمشاركة جنوبيون في حوار صنعاء
  محاولة الشرعية ايجاد حراك جديد لتمثيل الجنوب اعتراف واضح منها ان ماتم خلال الفترات السابقة في حوار صنعاء الوطني ومشاركة جنوبيين باسم الحراك هو محاولة تزوير ارادة الشعب الجنوبي بتمثيل هزيل وكاذب ولكن للاسف تكابر الشرعية لتستمر في نفس طريق الكذب لتزوير ارادة شعب بتمثيل
منذ 10 دقائق
قيادي بارز في تنظيم القاعدة يسلم نفسه لقوات التدخل السريع بأبين
  سلم قيادي بارز في تنظيم القاعدة نفسه اليوم لقوات التدخل السريع بمحافظة أبين. وقال مصدر في قوات التدخل السريع أن القيادي البارز في تنظيم القاعدة محمد عوض محفار سلم نفسه لقائد قوات التدخل السريع بأبين عبداللطيف السيد ، قبل ان يسلمه الأخير للتحالف العربي بعدن.   ويعد
منذ 39 دقيقه
بعد تأهيله على نفقة دولة الإمارات.. اللواء شلال شائع يفتتح مركز الدفاع المدني فرع عمر المختار
  افتتح اللواء شلال علي شايع مدير أمن العاصمة عدن صباح اليوم  مركز الدفاع المدني فرع عمر المختار بمديرية الشيخ عثمان بعد إستكمال إعادة تأهيله ورفده  بمعدات ووسائل حديثه مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.    وأثناء افتتاح المركز ألقى اللواء شلال شايع مدير
منذ 43 دقيقه
العوذلي : الدنبوع يستنسخ حراك على طريقة عفاش
  قال ناشط وكاتب صحفي أن الرئيس اليمني عبدربه منصور (الدنبوع) يمشي على نفس نهج عفاش في الكذب والتزوير والتلفيق لأرادة شعب الجنوب واستنساخ قيادات جنوبيه وحراك ليس له
الرئيسية اخبار المحافظات بعد تأهيله على نفقة دولة الإمارات.. اللواء شلال شائع يفتتح مركز الدفاع المدني فرع عمر المختار
اخبار المحافظات

بعد تأهيله على نفقة دولة الإمارات.. اللواء شلال شائع يفتتح مركز الدفاع المدني فرع عمر المختار

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 02 نوفمبر 2017 04:36 مساءً

 

افتتح اللواء شلال علي شايع مدير أمن العاصمة عدن صباح اليوم  مركز الدفاع المدني فرع عمر المختار بمديرية الشيخ عثمان بعد إستكمال إعادة تأهيله ورفده  بمعدات ووسائل حديثه مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. 

 

وأثناء افتتاح المركز ألقى اللواء شلال شايع مدير أمن عدن كلمة شكر فيها دولة الإمارات على وقوفها الدائم مع إدارة أمن عدن واشرافها المباشر على سير عملية تأهيل المباني والمنشآت الأمنية  ورفد الدفاع المدني بمعدات وآليأت حديثه.

وأضاف إن هذا يعد المبنى الخامس في عدن للدفاع المدني والذي تمت إعادة تأهيلهم بشكل كامل وهناك كثير من المنشآت الأمنية و الحيوية التي كان للإمارات الفضل في تجهيزها وإدخالها للخدمة.

 

وحث مدير أمن عدن منتسبي الدفاع المدني على الالتزام بواجب العمل والاجتهاد  في خدمة المواطنين وقت الحاجة.

 

كما حذر من التقاعس في أداء المهام المناطة بهم وتوعد المقصرين بالعقاب ووعد المميزين بالثواب.

 

حضر الافتتاح مدير شرطة الشيخ عثمان محمد صالح مطيع ونائب مدير الدفاع المدني سلطان سالم مجاهد و قائد مركز عمر المختار وعدد من القيادات الأمنية بالعاصمة عدن.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة