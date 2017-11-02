بعد تأهيله على نفقة دولة الإمارات.. اللواء شلال شائع يفتتح مركز الدفاع المدني فرع عمر المختار

افتتح اللواء شلال علي شايع مدير أمن العاصمة عدن صباح اليوم مركز الدفاع المدني فرع عمر المختار بمديرية الشيخ عثمان بعد إستكمال إعادة تأهيله ورفده بمعدات ووسائل حديثه مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأثناء افتتاح المركز ألقى اللواء شلال شايع مدير أمن عدن كلمة شكر فيها دولة الإمارات على وقوفها الدائم مع إدارة أمن عدن واشرافها المباشر على سير عملية تأهيل المباني والمنشآت الأمنية ورفد الدفاع المدني بمعدات وآليأت حديثه.

وأضاف إن هذا يعد المبنى الخامس في عدن للدفاع المدني والذي تمت إعادة تأهيلهم بشكل كامل وهناك كثير من المنشآت الأمنية و الحيوية التي كان للإمارات الفضل في تجهيزها وإدخالها للخدمة.

وحث مدير أمن عدن منتسبي الدفاع المدني على الالتزام بواجب العمل والاجتهاد في خدمة المواطنين وقت الحاجة.

كما حذر من التقاعس في أداء المهام المناطة بهم وتوعد المقصرين بالعقاب ووعد المميزين بالثواب.

حضر الافتتاح مدير شرطة الشيخ عثمان محمد صالح مطيع ونائب مدير الدفاع المدني سلطان سالم مجاهد و قائد مركز عمر المختار وعدد من القيادات الأمنية بالعاصمة عدن.

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