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العوذلي : الدنبوع يستنسخ حراك على طريقة عفاش

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 02 نوفمبر 2017 04:32 مساءً

 

قال ناشط وكاتب صحفي أن الرئيس اليمني عبدربه منصور (الدنبوع) يمشي على نفس نهج عفاش في الكذب والتزوير والتلفيق لأرادة شعب الجنوب واستنساخ قيادات جنوبيه وحراك ليس له وجود

                                                      

وقال الناشط "فهد الصالح العوذلي" في منشور رصده موقع "شبوه برس" تعليق على قرار هادي الاخير الذي قال فيه ان من يمثل الجنوب في اي حوار هو الحراك الجنوبي ويقصد هادي حراك ياسين مكاوي الذي شارك في الحوار الوطني والذي وقع على مشروع السته اقاليم والذي استنسخه هادي ليكون ممثل للحراك ليكون حراك لهادي وينفذ مايريد هادي ويتماشى مع توجهاته ولو كانت هذه التوجهات مخالفه مع توجهات شعب الجنوب.  

 

 "شبوه برس" يعيد نشر موضوع العوذلي :

وبهذا يكون الدنبوع يمشي على نفس نهج عفاش في الكذب والتزوير والتلفيق لأرادة شعب الجنوب واستنساخ قيادات جنوبيه وحراك ليس له وجود ولا احد يعرفه الا في مخيلت ومكتب عفاش والدنبوع.              

وبهذه الطريقه العفاشيه البحته التي يستخدمها الدنبوع يثبت وياكد الدنبوع انه عجينة عفاش وخبزه                                                                                            

والغريبه ان بعض من يدعون انهم اعلامين وصحفين جنوبين وانهم من مناصرين الحراك الجنوبي التحرري والذي يناظل من اجل استعادة دولة الجنوب وليس من اجل الاقاليم فرحوا وكتبوا يمتدحون هذا القرار واعتبروه ضربه للمجلس الانتقالي الجنوبي من الشرعيه في الرياض وانه انتصار للحراك والجنوب والحقيقه انهم لايعلمون شيئآ وانما كل ماكتبوه من كلام نابع وصادر من حقد هؤلا الاعلامين على المجلس الانتقالي لا لشيئ سوى انهم يعملون ولهم مصلحه مع الطرف الاخر الذي يعادي المجلس                                                                          

ولو يعلمون هؤلا الابواق ان هادي بقراره هذا يقول من يمثل الجنوب هو حراك مكاوي وبهذا فلا انتصار ولا انجاز للجنوب وانما تآمر على قضيتنا فهل انتم مع حراك مكاوي الذي زور ارادة شعب الجنوب يامن اعجبكم هذا القرار ام انكم كنتم طوال فترة الحراك ونظاله مندسين واتى وقتكم لتخرجون وتنزعون الاقنعه من على وجوهكم السوداء                                                                       

اقول لمن فرح وهلل لن يمثل الجنوب الا من فوضه شعب الجنوب ولان تنتصر الا ارادة شعب الجنوب ولن يعود عليكم الا الخزى والعار                                                                       .                                                                                                  

✍ : فهد الصالح العوذلي

 

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