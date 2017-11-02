منذ
القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد جندي في اليمن
  أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، استشهاد جندي أثناء أداء مهمته، ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.   وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الجندي. وتقود السعودية حملة لدعم الشرعية في اليمن،
منذ 6 دقائق
سعي الشرعية لإيجاد حراك جديد إسقاط لمشاركة جنوبيون في حوار صنعاء
  محاولة الشرعية ايجاد حراك جديد لتمثيل الجنوب اعتراف واضح منها ان ماتم خلال الفترات السابقة في حوار صنعاء الوطني ومشاركة جنوبيين باسم الحراك هو محاولة تزوير ارادة الشعب الجنوبي بتمثيل هزيل وكاذب ولكن للاسف تكابر الشرعية لتستمر في نفس طريق الكذب لتزوير ارادة شعب بتمثيل
منذ 10 دقائق
قيادي بارز في تنظيم القاعدة يسلم نفسه لقوات التدخل السريع بأبين
  سلم قيادي بارز في تنظيم القاعدة نفسه اليوم لقوات التدخل السريع بمحافظة أبين. وقال مصدر في قوات التدخل السريع أن القيادي البارز في تنظيم القاعدة محمد عوض محفار سلم نفسه لقائد قوات التدخل السريع بأبين عبداللطيف السيد ، قبل ان يسلمه الأخير للتحالف العربي بعدن.   ويعد
منذ 38 دقيقه
بعد تأهيله على نفقة دولة الإمارات.. اللواء شلال شائع يفتتح مركز الدفاع المدني فرع عمر المختار
  افتتح اللواء شلال علي شايع مدير أمن العاصمة عدن صباح اليوم  مركز الدفاع المدني فرع عمر المختار بمديرية الشيخ عثمان بعد إستكمال إعادة تأهيله ورفده  بمعدات ووسائل حديثه مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.    وأثناء افتتاح المركز ألقى اللواء شلال شايع مدير
منذ 42 دقيقه
العوذلي : الدنبوع يستنسخ حراك على طريقة عفاش
  قال ناشط وكاتب صحفي أن الرئيس اليمني عبدربه منصور (الدنبوع) يمشي على نفس نهج عفاش في الكذب والتزوير والتلفيق لأرادة شعب الجنوب واستنساخ قيادات جنوبيه وحراك ليس له
الرئيسية اخبار المحافظات تقسيم حضرموت سيفتح ابواب جهنم على البياع والمشتري وسيرميهم الشعب في مزبلة التاريخ
اخبار المحافظات

تقسيم حضرموت سيفتح ابواب جهنم على البياع والمشتري وسيرميهم الشعب في مزبلة التاريخ

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - وادي حضرموت
الخميس 02 نوفمبر 2017 04:29 مساءً

 

يتداول هذه الأيام  في المواقع الاخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي خبر قديم جديد مفاده بان هناك شله ممن باعوا أنفسهم للشيطان يسعون مع أسيادهم هذه الايام لتفتيت النسيج الاجتماعي الحضرمي الجنوبي وتمزيق اللحمة الحضرمية الجنوبية الأزلية وإقتطاع قطعه ثمنيه من الجسد الحضرمي لرميها للكلاب المسعورة.

 

وعليه نقول لها أن غيركم كان أشطر ولم يقدر على فعل هذا وهو في أعز أيام قوته وسطوته وخذو العبره منه صنمكم الاكبر ومعلمكم الذي أنتم مجرد أدوات بأيادي أسياده لشق وحدة الصف وإفشال قدوم الدولة الجنوبيه .

 

فحضرموت خطوط حمرا وليس خط أحمر واحد ولا يجوز البيع والشراء في هويتها وتاريخها ونسيجها الإجتماعي وستشتعل بحضرموت نار ستأكل الأخضر واليابس وستدفعون ثمنها غاليا ولن تجنوا من بيعتكم سواء الخزي والعار واللعنات من كل الحضارم بالداخل والخارج وستتزلزل الارض تحت أقدامكم ..

 

فكل شي يمكن التعاطي معه بقدر معقول الا تمزيق وتقسيم حضرموت وتسليم جزء منها وإلحاقه بأقليم سباء.. لايمكن ولا يجوز المساس بهوية أبناء الوادي والساحل ولستم أوصياء على حضرموت ومن أعطاكم الحق ومن وكلكم على ان تبيعوا وتشتروا في حضرموت الغاليه العزيزه على كل أبنائها ..

فأحذروا وعودوا إلى رشدكم وصوابكم وكونكوا مع أهلكم وناسكم فالتاريخ لن يرحمكم.

 

اللهم إني بلغت اللهم فأشهد..

*- أكرم النهدي

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة