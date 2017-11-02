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مجلس الحراك ومقاومته الجنوبية مديرية حبان شبوة لا يقر بأي تمثيل جنوبي عدى المجلس الإنتقالي

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شبوه برس - خاص - حبان شبوه
الخميس 02 نوفمبر 2017 04:23 مساءً

 

أوضح مجلس الحراك ومقاومته الجنوبية مديرية حبان شبوة حقيقة انتشار خلال اليومين الماضيين في مواقع التواصل الإجتماعي دعوات للعقد اجتماع في مديرية حبان يوم الخميس 2/11/2017  ولم يأتي في سياق الدعوة الجهة التي دعت إلى هذا الإجتماع.

 

وقال المجلس :"وإذ إننا في مجلس الحراك ومقاومته الباسلة بمديرية حبان نوضح للجميع بأن هذه الدعوة لا تعنينا إطلاقا ولم تصدر أي دعوة لعقد اجتماع من جانبنا".

 

كما نؤكد بأن مجلس الحراك والمقاومة في مديرية حبان تعمل على الترتيب والاستعداد لتصعيد وفق البرنامج والخطوات الذي تم أعتمادها من قبل الهيئة الرئاسية للمجلس الإنتقالي الجنوبي والتي قد أقرت بالبدء في التصعيد يوم الجمعة 3 نوفمبر في العاصمة عدن وفي المحافظات الجنوبية ..

 

 صادر عن / مجلس الحراك ومقاومتة الجنوبية مديرية حبان.

يوم الاربعاء الموافق 1 /نوفمبر /2017

 عنهم :-

صلاح الشيبة

محمد مذيب باهدى

سالم ناصر الشكلية

عبدالقادر الشبلي

ناصر عبدالله فريد

مهدي العاقل بن عديو

جمال سالم باحاج

 

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