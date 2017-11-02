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الخميس 02 نوفمبر 2017 03:50 مساءً

الميسري و أنياب الفاسد فاسدة مثله ..

عبدالقادر القاضي أبونشوان
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  #عن_اي_شرعية_تحدثني

 

السيد / الميسري            المحترم  ...

عطفآ على ما عرجتم عليه من الكلام عن المجلس الانتقالي الجنوبي في كلامكم أحببت أن ارد ليس فيما يخص المجلس الانتقالي  ... فالمجلس له لجانه الإعلامية وهي المخولة بالرد إن أرادت ذلك .

انا سأرد على كلامكم بأسم عدن أولآ والجنوب ثانيآ والجنوب والشمال ثالثآ في جزئية #الشرعية كوني مواطن ولي حق الرد .. فكلامكم ليس دستورآ متفق علية ولا كتاب منزل لنتبعة .

 

#الشرعية لا تمتلك مخالب كما تهدد الناس بها لتفزعهم لأن الناس لم تعد تخشىء شيء .. الشرعية تمتلك أنياب فساد تنهش فيها لحوم الناس وتأذيهم  .

#الشرعية هي أمان وعيش كريم وحياة مستقرة أو حتى شبة مستقرة في المناطق المحررة  ... وهذا ليس متوفرآ في عدن .

#الشرعية  كهرباء  ... وماء  .. وصحة .. وتطبيع حياة في عدن وكل المحافظات المحررة  ...

وهذا ليس متوفرآ في عدن وفي كل الجنوب .

 

#الشرعية التي تهددنا سيادتكم بمخالبها نحن أبناء عدن والجنوب قاطبة من رفعنا رأسها وبيضنا وجهها وجعلنا منها رأسآ بين الرؤوس  ... واليوم نجازى في عدن وكل الجنوب بالاذلال منها .

 

#الشرعية انطفأت جذوة نارها في قلوبنا ... لأن من يتركنا من المؤكد أن نتركة ...

 ومن لايستمع لانين الناس واوجاعهم منذ 3 سنوات ونحن نتكلم عنها ونعيشها ليس جذيرآ أن نستمع إليه أو حتى نلتفت إليه  .

 

#الشرعية التي تدوس على الرجال وتأكل اولادها وتتجاهل الملايين من المتعبين والمعوزين لترمي لهم الفتات وتصرف ببذخ كبير على وزرائها وتمنح الوظائف والمكرمات بالدولار لأبناء الوزراء وعوائلهم ويستقطع بعض قادتها الآلاف من الريالات من مرتبات الجنود واسرهم على مرىء ومسمع الجميع ... تلك شرعية من !!  وفي شرع من  ؟؟

 

#الشرعية التي لاتكثرث ولم يرمش لها جفن حين اختفت 5 مليار ريال تحت ذريعة شراء زيوت وقطع غيار ... بينما بيوت وشوارع مستشفيات عدن مطفية من 10 إلى 12 ساعة ...تلك شرعية لاتلزمني بشيء ولست ملزمآ لها بشيء .

 

#الشرعية التي التهمها حزب وهو يعمل بها ومن خلالها لمحاربة كل أبناء الجنوب لأن لهم مطلب حق في ارضهم وثرواتهم لتعيدنا إلى أحضان حزب مجرم شرعية زائفة ليس بيدها قرار سوى استبدال علان بزعطان .. ولا تمتلك الحكم على الأرض لإعادة الحياة للناس ... فتلك شرعية مقتصرة على كم وزير وكم وكيل وزارة  .

 

#الشرعية التي تضطر أن تشحت قليل من الديزل من تاجر بعد أن اضطرت غالبية دول التحالف إدارة ظهرها لها من حيث الجانب المالي لأن رائحة الفساد انتشرت وفاحت ...

 فتلك شرعية قد تساقط لحم وجهها أمام الأشقاء  ... فالدعم كبير  .. لكنهم علموا أن الفساد الحكومي يلتهم مئات الملايين بل وصل الأمر إلى أن تكون بالمليارات  ... فالجميع اليوم يدير ظهره للشرعية .

 

أخيرآ  ..

#الشرعية لا تمتلك مخالب كما تهدد خلق الله والشعب في الجنوب بها  .. لأننا نحن من كنا في يوم من الأيام جزء من مخالبها وانيابها وكنا اليد التي تبطش بها ... ومخالبنا لن تنهش وانيابنا لن تعض أخوة لنا من أجل إرضاء حزب أو شلة فاسدين .

 

أما المجلس الانتقالي ...

 فلست مخولآ بالدفاع عنه مع أنه شرف كبير أن أدافع عن المبدأ والفكرة وليس عن الأشخاص مع كل احترامي لهم جمعيآ .. لأن هناك شعب ومحافظات على مساحة 360 الف كيلو متر مربع هم من سيدافعون عن المجلس ورؤيتة  .

 

#الشرعية هي من صنعت المجلس ..

#والشرعية هي من جعلت اليوم الناس يقولون سلام الله على عفاش ..

#والشرعية هي من ارتضت أن تكون في إطار حزب واستكبرت أن تكون كبيرة لتحتوي شعب بأكمله

#الشرعية هي من ضحت بالرجال ...

#الشرعية هي من تستطيع أن تأتي إلى عاصمتها لتمارس مهامها وتجعل العالم يرى مدى ثقلها ووزنها على الأرض ..

 

انتم خسرتم شعب بأكمله ... وربحتم حزب .

تقبل ردي باسم الملايين من أبناء عدن والجنوب المطحونين عرقآ وتعبآ وفقرآ  .. بينما الشرعية يا عزيزي تنعم بالرفاهية والوجبات الدسمة و البدلات الأنيقة الراقية مع أنها تحكم شعب هو الأكثر فقرآ في المنطقة .

 

#الشرعية في نظرنا لستم انتم ..وليس المجلس الانتقالي وليس عفاش وليس الحوثي وليس أحد ...

الشرعية هي #الكهرباء #والماء #والصحة #والتعليم .. 

حينما أحدكم يوفر لأهلي وناسي في عدن وكل مدن الجنوب المحررة ذلك بشكل مستقر ومنتظم .

          #حينها_سيكون_هو_الشرعية ...

عبدالقادر القاضي / أبو نشوان  .

 

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