‘‘بن عيدان‘‘ : هادي لم يتصرف كقائد مسئول عن شعب بل كـ تابع لعصابة

قال السياسي الجنوبي "د حسين لقور بن عيدان" : كنا ننتظر من الرئيس هادي ان يتصرف كقائد مسؤول عن شعب يواجه أزمات اقتصادية و أنهيار تام في كل الخدمات لكنه أبى إلا أن يتصرف كتابع لعصابة.

وحول خلق نزاع وصراعات بين الجنوبيين قال "بن عيدان" في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" أن هادي بدلا من العمل على وقف الحرب و جمع الأموال على حساب دماء الشهداء و الجرحى ذهب يبحث عن خلق صراع جديد لكي يطيل الأزمة خدمة لتجار الحروب.

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