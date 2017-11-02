شلال شايع مدير أمن عدن يلتقي وفد مفوضية حقوق الإنسان

ألتقى مدير أمن عدن اللواء الركن/شلال علي شايع هادي صباح اليوم الأربعاء وفد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد النسور المدير الأقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووفد مرافق له ظمّ الدكتور العبيد أحمد العبيد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن و"كيوجسيان " مسؤول ملف حقوق الأنسان اليمني في جنيف والمسؤولة الإعلامية للمفوضية السامية للأمم المتحدة باليمن الإنسان في عدن ولحج والضالع ولميس الحامدي ممثل مكتب المفوضية في محافظتي حضرموت والمهرة .

وبداية اللقاء رحب مدير أمن عدن بوفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان معربا عن ارتياحه لهذه الزيارة الدالة على اهتمام المنظمة الدولية بالوضع الإنساني في عدن .

وناقش مدير أمن عدن مع الوفد الأممي جملة من القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان مقدما شرحا وافيا عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح في عدن وبقية مناطق الجنوب والتي تصل الى مستوى جرائم الحرب مدللا على ذلك بالعديد من الشواهد والصور والأرقام والوثائق بينها قصف الأحياء السكنية ما أدى الى مقتل وجرح المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال .

ولفت مدير أمن عدن الى حالات التعذيب التي لا زالت تطال اسرى ومعتقلين جنوبيين في سجون صنعاء وعشرات حالات الإخفاء القسري للسجناء بينهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ورفاقه المشمولين بالقرار " 2216" الصادر عن مجلس الأمن الدولي وكذلك المعتقل الجنوبي احمد المرقشي وكافة الأسرى والمعتقلين الجنوبيين في سجون صنعاء .

ونبه مدير أمن عدن الوفد الزائر الى وجود سجون سرية في أكثر من منطقة ومحافظة شمالية لازالت واقعة تحت سيطرة الانقلابيين وانتهاكهم لمواثيق حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بعملية تجنيد الأطفال .

وأكد مدير أمن عدن للوفد الأممي عدم وجود سجون سرية في عدن او ميليشيات او تعدد الجهات الأمنية بعدن مطالبا الوفد الأممي الى دعم الأمن بدورات تأهيلية وورشات عمل والوقوف الى جانب أمن عدن .

مشيرا الى أن ما يشاع ويتم تهويله في هذا السياق صادر من جهات معادية أوجعها كثيرا هزيمة الجماعات الإرهابية وفشل مشاريعها التدميرية في عدن والمنطقة .وان وفد المفوضية السامية قد سبق لها بتنظيم نزولات ميدانية مفاجئة وتم تسهيل عملها .

وقدم اللواء شائع للوفد الأممي شرحا مفصلا عن مسيرة إعادة فرض الأمن في عدن عبر إعادة بناء المؤسسات الأمنية من الصفر بدعم سخي وكبير من دول التحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات والتي كانت صعبة وشاقة وبكلفة بشرية ومادية باهظة خسرت فيها إدارة أمن عدن خيرة رجالها .

ودعا اللواء شائع في ختام اللقاء الوفد الأممي الى التنسيق المباشر مع إدارة أمن عدن وفتح مكتب للمفوضية في العاصمة عدن متكفلا للوفد بتوفير الحماية وتسهيل عمل المكتب ومساندة كل نشاطاته الإنسانية العظيمة .

من جانبة اكد الدكتور محمد النسور المدير الأقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عدم اعتماد اي معلومات او تقارير الا من خلال نزول ميداني وتقصي الحقائق من قبل وفد المفوضية مرحبا بدعوة مدير الامن للتنسيق والتواصل المستمر وتسهيل مهام الوفد الأممي الذي يركز على حاجة الناس لحياة كريمة ،مشيدا بالجهود الملموسة التي تبذلها إدارة أمن عدن في سبيل تأمين حياة الناس واستتباب الوضع الأمني في عدن .

حضر اللقاء نائب مدير أمن عدن العقيد ابو بكر جبر والعقيد قاسم الرياشي والعقيد خالد الرخم والمتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن النقيب/ عبدالرحمن النقيب

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