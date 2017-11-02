‘‘بن عيدان‘‘ : هادي لم يتصرف كقائد مسئول عن شعب بل كـ تابع لعصابة قال السياسي الجنوبي "د حسين لقور بن عيدان" : كنا ننتظر من الرئيس هادي ان يتصرف كقائد مسؤول عن شعب يواجه أزمات اقتصادية و أنهيار تام في كل الخدمات لكنه أبى إلا أن يتصرف كتابع لعصابة. وحول خلق نزاع وصراعات بين الجنوبيين قال "بن عيدان" في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" أن هادي

شلال شايع مدير أمن عدن يلتقي وفد مفوضية حقوق الإنسان ألتقى مدير أمن عدن اللواء الركن/شلال علي شايع هادي صباح اليوم الأربعاء وفد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد النسور المدير الأقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووفد مرافق له ظمّ الدكتور

نجاة طقم عسكري وأفراده يتبع الحزام الامني بعدن من عبوة ناسفة قالت مصادر اعلامية ان عبوة ناسفة انفجرت قبل قليل من تحرير الخبر اثناء مرور طقم عسكري في منطقة انماء بعدن . وبحسب المصادر فإن عبوة ناسفة زرعت على قارعة الطريق انفجرت صباح اليوم بعد ثواني من مرور طقم يتبع الحزام الامني . ووضعت العبوة الناسفة أمام أكواد الركام بالمرحلة

أولاد هادي يرشحون ‘‘الميسري‘‘ محافظا لـ عدن وسط معارضة شديدة قال مدون مشهور على وسائل التواصل الإجتماعي أنه علم أن عناصر مقربه من هادي منهم نجليه يدفعون بقوة لتعيين أحمد الميسري محافظا لعدن خلفا للمفلحي في ظل معارضة قطاع واسع داخل الشرعية ودول التحالف لتعيين الرجل المتهم بقضايا فساد ونهب رواتب المجندين وقضايا قتل متظاهرين ابان