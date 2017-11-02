نجاة طقم عسكري وأفراده يتبع الحزام الامني بعدن من عبوة ناسفة
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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 02 نوفمبر 2017 01:47 مساءً
صورة تعبيرية من أرشيف شبوه برس
قالت مصادر اعلامية ان عبوة ناسفة انفجرت قبل قليل من تحرير الخبر اثناء مرور طقم عسكري في منطقة انماء بعدن .
وبحسب المصادر فإن عبوة ناسفة زرعت على قارعة الطريق انفجرت صباح اليوم بعد ثواني من مرور طقم يتبع الحزام الامني .
ووضعت العبوة الناسفة أمام أكواد الركام بالمرحلة السابعة في مدينة انماء حيث أنفجرت بعد مرور طقم يتبع الحزام الأمني .
الانباء اشارت الى عدم وقوع اصابات أو خسائر مادية في افراد
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