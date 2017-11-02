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مذكرات بن لادن : كنت مع “الإخوان” رغم مناهجهم المحدودة

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شبوه برس - متابعات - دولية
الخميس 02 نوفمبر 2017 09:49 صباحاً

 

نشرت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، الأربعاء، وثائق محفوظة في الأرشيف تعود لأسامة بن لادن، وتحتوي على مستندات ومقاطع فيديو ضُبطت أثناء الهجوم الأميركي عام 2011 في باكستان الذي قُتل خلاله زعيم تنظيم القاعدة.

 

وبحسب باحثين في مركز دراسات أميركي حصل على المستندات التي رفعت عنها السرية للمرة الأولى، فإن الوثائق تتضمن مقطع فيديو يظهر حفل زفاف نجل بن لادن ويومياته الخاصة وكذلك صوراً ثابتة ومذكرات كتبها أسامة بن لادن بخط يده.

 

وفي إحدى صفحات مذكراته، يتكلم بن لادن عن تأثره الديني قائلاً: “لقد كنت ملتزماً مع جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من مناهجهم المحدودة”.

 

وقال بن لادن تحت عنوان “أول مرة فكرت بالجهاد، في أي مرحلة من عمرك”، إن ذلك كان في “الثانوية”.

 

وأضاف “كنت متديناً منذ الصغر. أحافظ على الصلاة وأمي ترعاني من جوانب أخرى.. لم تكن ثمة جهة معينة ترشدني كما يفعل الإخوان. كنت على الطبيعة”، على ما ورد حرفياً بخط يده في المذكرات.

 

وفي الوثائق المرفوع عنها الستار مؤخراً ما يدل على ارتباط “القاعدة بإيران، من حيث التمويل والتجنيد والدعم، وحتى تسهيلات السفر بالإيواء وإصدار التأشيرات.

 

 

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