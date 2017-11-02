المطالبه بإعتقاله ومحاكمته : نشطاء القضاء فاصل بين الشعب وفساد بن دغر

دشن عدد من نشطاء وإعلاميون في محافظات جنوبية حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك واتساب مطالبين اعتقال ومحاكمة رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر ووزراء حكومته المتهمة باختلاس ونهب المال العام وتعذيب الشعب والعمالة لصالح عفاش.

وقال الناشط الاعلامي محمود عفرور على صفحته في فيس بوك ان هذه الحملة جاءت بعد أن جاوز الصبر حدة من سرقة المال العام والتعذيب والبطش وممارسات فاقت حدود حرب ٢٠١٥ وتولى قيادتها هذا المرة عصابات كلفت من عفاش لاذلال أبناء عدن والجنوب عامة.

وذكر الناشط نزار الهيج في جروب واتساب نحن أبناء عدن انتصرنا على مليشيات الحوثي وصالح من الباب وأتت لنا من الطاقة بمجرمين وفاسدين بقيادة أحمد بن دغر ليهين كرامة الشعب في الجنوب ويدوس على انتصاراتهم بنهب المال العام ومعاقبتهم بالخدمات وشراء ذمم الناس بأموال الشعب، ولهذا لن نضحي بمئات الشهداء من اجل بن دغر وعصابته.

ونطالب باعتقالة ومحاكمتة مالم فسيكون هناك تصعيد أمام شباب عدن للتصرف بما يروه مناسب.

وناشدت الناشطة بالمجتمع المدني أماني محمد أحمد بصفحتها بفيس بوك ومحامين وإعلاميين بتقديم دعوى قضائية ضد حكومة أحمد عبيد بن دغر وتقديم دعوى قضائية امام الناس على ما قام به من سرقة وبطش واهدار للمال العام ومعاقبة وتعذيب الشعب في المناطق المحررة وخيانتهم دون أي رحمة.

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