منذ
المطالبه بإعتقاله ومحاكمته : نشطاء القضاء فاصل بين الشعب وفساد بن دغر
  دشن عدد من نشطاء وإعلاميون في محافظات جنوبية حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك واتساب مطالبين اعتقال ومحاكمة رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر  ووزراء حكومته المتهمة باختلاس ونهب المال العام وتعذيب الشعب والعمالة لصالح عفاش.   وقال الناشط الاعلامي
منذ دقيقتان
قيادة التحالف العربي تلتقي مشائخ ووجهاء مديرية المحفد بمحافظة أبين (صور)
  التقت قيادة التحالف العربي بعدن يوم أمس الأربعاء مشائخ ووجهاء مديرية المحفد بمحافظة أبين  وذلك للأستماع الى ما تحتاجه المديرية من مشاريع مؤكدين عزمهم على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والبنى التحتية.   وفي مستهل اللقاء الذي أتى ضمن إطار مساعي التحالف العربي
منذ 9 دقائق
‘‘هادي‘‘ الرئيس الذي لا يتعلم من أخطائه ..رغم نجاح بن دغر في مهمته !!
  قال محلل سياسي وصحفي معلقا على ما آلت إليه حكومة بن دغر من فشل في مهمتها لتقديم الخدمات في المناطق المحررة وممارسة للفساد وضعف الرئيس هادي إزاء ذلك بالقول : تمكن عفاش من اختراق الشرعية عبر رئيس الحكومة ابن دغر والاخير نفذ مهمته بنجاح وتمكن من اضعاف الرئيس هادي وعطل تنمية
منذ 16 دقيقه
بدعم الهلال الإماراتي: تحضيرات واسعة لإقامة المخيم الجراحي المجاني الأول بشبوة.
    تستعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مطلع نوفمبر القادم لإقامة "المخيم الجراحي المجاني الأول" في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة في إطار جهود دولة الإمارات الإنسانية التي تنفذها وفق إستراتيجية عملها وآليتها الميدانية لدعم كافة المجالات الخدمية بعموم المحافظات
منذ 19 دقيقه
حراك الرئيس هادي .. دعم للإنتقالي
  قرار الرئيس هادي دعوة الحراك الجنوبي ، ليس قرار بل دعوة وليست للحراك فالحراك ثورة بل لأفراد في الحراك .    يكون قرارا عندما يصدر عن رؤية كاملة متناسقة بشان مشروع الحراك في تحرير واستقلال الجنوب ، فالحراك مشروع وليس أشخاص أو هيئات والدعوة أو القرار لأفراد أو هيئات دون
الرئيسية اخبار المحافظات قيادة التحالف العربي تلتقي مشائخ ووجهاء مديرية المحفد بمحافظة أبين (صور)
اخبار المحافظات

قيادة التحالف العربي تلتقي مشائخ ووجهاء مديرية المحفد بمحافظة أبين (صور)

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 02 نوفمبر 2017 08:07 صباحاً

 

التقت قيادة التحالف العربي بعدن يوم أمس الأربعاء مشائخ ووجهاء مديرية المحفد بمحافظة أبين  وذلك للأستماع الى ما تحتاجه المديرية من مشاريع مؤكدين عزمهم على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والبنى التحتية.

 

وفي مستهل اللقاء الذي أتى ضمن إطار مساعي التحالف العربي الرامية للالتقاء بالقبائل والمشائخ الجنوبية وتنسيق العمل المشترك ، رحبت قيادة التحالف العربي بالمشائخ والأعيان والوجهاء من أبناء مديرية المحفد الذين قدموا إلى عدن لعقد هذا اللقاء.

 

وأشاد قادة التحالف بالمواقف الشجاعة لابناء المحفد خاصة وأبين عامة في التصدي لقوى الانقلاب ممثله بمليشيات الحوثي والمخلوع صالح وكذلك تعاونهم في الحرب على الإرهاب ، والتي كان اخارها تعاونهم مع الحملة الأمنية الأخيرة على الجماعات الإرهابية في مديرية المحفد اخر معاقل الارهاب بأبين.

 

كما أكدت قيادة التحالف العربي بأنهم وبعد الاستماع الى المشائخ والوجهاء سوف تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التعليم والصحة بالإضافة الى اعتماد محطة كهرباء جديدة للمديرية.

 

من جانبهم أشاد مشائخ ووجهاء وأعيان المحفد بالمواقف الأخوية الصادقة والمشرفة لقيادة التحالف العربي الى جانب أبناء أبين خصوصا والجنوب عموما ، مثمنين الدور الريادي للإمارات في دعمها لمختلف المجالات منذ انطلاق عاصفة الحزم.

 

واثنوا على الجهود الداعمة للحرب على الارهاب في محافظة أبين ومديرية المحفد بوجه خاص  وتطهيرها من الإرهاب ، والتي كان للامارات دور بارز فيها ، مؤكدين وقوفهم إلى جانب التحالف العربي حتى تحقيق كامل أهداف عاصفة الحزم.

 

شاكرين قيادة التحالف على ابداء دعمهم للمديرية وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في العديد من الجوانب الخدمية التي ستخدم أبناء المديرية ، بعد أن اندحر منها الإرهاب ، الذي كان يشكل عائق امام التنمية.

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة