‘‘هادي‘‘ الرئيس الذي لا يتعلم من أخطائه ..رغم نجاح بن دغر في مهمته !!

قال محلل سياسي وصحفي معلقا على ما آلت إليه حكومة بن دغر من فشل في مهمتها لتقديم الخدمات في المناطق المحررة وممارسة للفساد وضعف الرئيس هادي إزاء ذلك بالقول : تمكن عفاش من اختراق الشرعية عبر رئيس الحكومة ابن دغر والاخير نفذ مهمته بنجاح وتمكن من اضعاف الرئيس هادي وعطل تنمية المحافظات الجنوبية من خلال اهدار 700 مليار ريال يمني كانت كفيلة باحداث نهضة شاملة في عدن والمحافظات المجاورة لها .

وقال الصحفي "ياسر اليافعي" في منشور رصده موقع "شبوه برس" أن بن دغر لم يفشل على الاطلاق بل نجح نجاح كبير وباهر في المهمة الموكلة اليه من قبل " عفاش " .

مشكلة الرئيس هادي لا يتعلم من اخطائه وتجربة بن حبتور تكررت مرة اخرى في بن دغر .

الاول اضعف هادي واخرجه من عدن والثاني اضعف هادي والزمه بالبقاء خارج عدن .

فعلاً بضاعة عفاش بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

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