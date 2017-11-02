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اخبار المحافظات

بدعم الهلال الإماراتي: تحضيرات واسعة لإقامة المخيم الجراحي المجاني الأول بشبوة.

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شبوه برس - خاص - عتق
الخميس 02 نوفمبر 2017 07:54 صباحاً

   

تستعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مطلع نوفمبر القادم لإقامة "المخيم الجراحي المجاني الأول" في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة في إطار جهود دولة الإمارات الإنسانية التي تنفذها وفق إستراتيجية عملها وآليتها الميدانية لدعم كافة المجالات الخدمية بعموم المحافظات اليمنية المحررة.

    حيث تقوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة خلال الأيام الحالية بتحضيرات واسعة لإقامة "المخيم الجراحي المجاني الأول" بمستشفى عتق المركزي لإجراء "عمليات إستئصال اللوزتين" بإشراف إدارة المستشفى وطاقم من الأطباء الأخصائيّون.

   وفي هذا السياق زار اليوم ممثل الهلال  بشبوة؛ مستشفى عتق العام للإضطلاع على سير أعمال التجهيزات الطبية للمخيم والإستعدادات اللازمة لإستقبال المتقدمين لمرحلتي المعاينة وإجراء العمليات؛ وتوفير المناخ والبيئة الملائمين للمرضى المتوقعة زياراتهم إلى المخيم.

      وقال ممثل الهلال أن الترتيبات والاستعدادات لإقامة «المخيم الجراحي المجاني الأول» تسير بوتيرة عالية من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.. مثمناً تعاون السلطات المحلية وإدارة المستشفى وبعض الشخصيات الإجتماعية على تقديمهم التسهيلات اللازمة بما يحقق مساعدة المرضى المتقدمين لعمليات المخيم.. وأهاب ممثل الهلال بالمصابين بمرض اللوزتين على أهمية التقدم لإجراء العمليات وعدم تفويت الفرصة كونها متاحة لفترة مزمنة وبشكل مجاني بغرض مساعدة المواطنين من اجراء العمليات الجراحية المطلوبة لمرضى اللوزتين.

 

الجدير بالذكر ان هذا المخيم الطبي المجاني الأول لجراحة وإستئصال اللوزتين يعد الأول من نوعة على مستوى المحافظة، حيث تنطلق أعمال المخيم الجراحي في [2017-11-9- 2017-11-4]م.؛ بمشاركة طاقم من الأطباء الأخصائيون.

وفي سياق متصل؛ تواصل الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في دعم وتنفيذ سلسلة من الأنشطة الإنسانية والإغاثية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية وفي معظم مديريات محافظة شبوة؛ منذ يوليو الماضي بهدف تطبيع أوضاع الحياة العامة ومحو آثار الحرب ومساعدة المواطنين والأهالي والمساهمة في التخفيف من معاناتهم في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء حرب الإنقلاب التي شنتها المليشيات الحوثية في مارس 2015م.

 

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