المجلس الأعلى للحراك: ‘‘المجلس الانتقالي‘‘ هو الممثل للجنوب ولا علاقة لنا بـ‘‘وثيقة الأحزاب السياسية‘‘ في الرياض

قللت هيئة رئاسة المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب من أهمية ما تم تداوله يوم امس من أنباء مسربة تشير إلى قيام الرئيس عبدربه منصور هادي بإجراء تغيير في وثيقة ما سمي بـ "تحالف القوى السياسية" الداعمة للشرعية اليمنية ضد الانقلاب الحوثعفاشي ، مؤكدة بأنها لم تطلع او تستلم ما يؤكد ان الرئيس عبدربه منصور هادي اعترف بقضية شعب الجنوب وان الحراك هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية ، حتى وان كان ذلك من باب الالتفاف على القضية العادلة والمشروعة .

وأكدت هيئة رئاسة المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب في بلاغ صحفي تلقت "الأمناء" نسخة منه "بأن لا علاقة للمجلس بوثيقة الاحزاب السياسية اليمنية الداعمة للشرعية في الرياض"، مشيرة بأن المجلس لم ولن يقبل أي تمثيل من قبل تلك الاحزاب التي قال المجلس في بلاغه الصحفي بأنها لا تمثل شعب الجنوب لا من قريب ولا من بعيد.

واوضحت رئاسة المجلس بأن من يتحدثون بأسم المجلس الأعلى للحراك الثوري وفي مقدمتهم صالح يحيى سعيد وفؤاد راشد لم يعد لهم أي صلة بالمجلس الأعلى للحراك الثوري حيث سبق وان تم تجميد عضويتهم من قبل رئاسة المجلس وفقا لإرادة قيادات المديريات والمحافظات.

وأكدت هيئة رئاسة المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بأن شعب الجنوب قد حسم خياره وقطع الطريق امام أي محاولات لشق الصف الجنوبي او الحديث بأسمه من خلال تأييده وتفويضه للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي باعتباره الممثل لشعب الجنوب في أي مفاوضات داخلية او خارجية ، وعلى اساس من التفاوض الندي بين ممثلي شعب الجنوب بما كان يعرف بـ"جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" وممثلي شعب ما كان يعرف بـ"الجمهورية العربية اليمنية وبإشراف اقليمي وفي بلد يتفق عليه الطرفان .

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